Serena Autieri, la tisana perfetta per purificare lo stomaco: "È quello che ci vuole dopo le feste"

Come depurare lo stomaco dopo le festività natalizie? La tisana di Serena Autieri è il modo giusto per aiutare la digestione.

L'attrice napoletana ha trascorso le vacanze natalizie in compagnia di Michelle Hunziker in montagna a San Cassano. Dopo le feste capita a tutti di sentirsi appesantiti da alcool e cibo. Godersi le abbuffate natalizie in famiglia è un momento unico e irripetibile ma se sentiamo il bisogno di purificare il nostro corpo il segreto della Autieri potrebbe trasformarsi nella salvezza. Si tratta di un infuso molto particolare che però è possibile preparare anche a casa senza troppa fatica e in soli 5 minuti.

L'ingrediente in questo caso è solo uno. Si tratta del sedano, ortaggio che di solito gustiamo crudo nelle nostre insalate o addirittura come spuntino a merenda. Il sedano ha moltissime proprietà depuranti che aiutano a liberare il corpo dalle tossine in eccesso ma non solo. Le sue proprietà sono un toccasana anche per la digestione che in questi giorni fa sempre più fatica a mettersi in atto considerando il tanto cibo e soprattutto la quantità di alcool assunta. Ecco come possiamo preparare la nostra tisana al sedano da bere in qualsiasi momento del giorno.

La tisana al sedano di Serena Autieri: pronta in pochissimi minuti

Cominciamo subito a precisare che la Autieri ha utilizzano un sedano selvatico ma anche quello che di solito troviamo in commercio andrà benissimo. Il primo passo è quello di pulire e lavare il sedano in maniera molto accurata senza lasciare traccia di terreno. Il motivo è che nell'acqua potrebbe rilasciare lo sporco residuo se non pulito alla perfezione.

Mettiamo a bollire l'acqua e dopo qualche minuto possiamo procedere con il sedano. Lasciamo bollire per circa 5 minuti per poi filtrare l'acqua e ovviamente separarla dal sedano. Il risultato sarà una tisana molto buona da gustare e allo stesso tempo con proprietà benefiche ottimali per l'organismo. Ricordiamo che possiamo aggiungere anche un po' di zenzero se preferiamo un sapore più incisivo e profumatissimo.

Non resta che sperimentare a casa la tisana consigliata da Serena Autieri mentre si gode il relax delle vacanze invernali. In questo periodo è bene prendersi cura del proprio corpo e idratarsi moltissimo anche con infusi oltre che con semplice acqua naturale.

