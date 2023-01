Kate Middleton, gli orecchini indossati a Natale costano pochissimo: marca e prezzo

La principessa Kate Middleton ha indossato un paio di orecchini a Natale che stanno facendo perdere la testa a chiunque: ecco quanto costano e dove comprarli.

Lo stile e l'eleganza di Kate Middleton sono inconfondibile e ogni giorno la principessa si conferma un'icona di stile d'altri tempi. Il suo fascino ricorda quello di Lady D, un fare semplice e garbato ma allo stesso tempo ricco di persnalità e carattere. Insomma Kate continua a stupire tutti e i suoi outfit non sono da meo. Siamo abituati a vederla con stili e look sempre diversi. Dal casual è capace di trasformarsi nella principessa perfetta con tanto di tiara preziosissima.

In occasione del Natale il mondo intero ha ammirato il suo look. Il cappotto abbinato al cappello verde militare ha fatto sognare tutti ma c'è un dettaglio che non è passato inosservato. Si tratta dei suoi orecchini, che pensate costano meno di quelli di Chiara Ferragni. Un modello molto semplice ma che ha già conquistato tutti. Il mondo intero è alla ricerca degli orecchini di Kate, ecco quanto costano e dove trovarli.

Gli orecchini di Kate costano meno di quelli della Ferragni: il regalo di William alla principessa sta facendo impazzire tutti

Le fashion lovers sono alla ricerca disperata degli orecchini indossati da Kate Middleton nel giorno di Natale. L'eleganza di questo modello è davvero inconfondibile e allo stesso tempo capace di lasciare il segno. Gli orecchini di Kate sono un regalo del Principe William che conosce molto bene i gusti di sua moglie e che si abbinava perfettamente al suo outfit natalizio. Questi gioiellini appartengono alla collezione di Sèzane e sono del modello Dina color Blu oceano.

Il loro costo è di 95 euro, un prezzo non super economico ma neanche inaccessibile per chiunque. Si tratta di orecchini in ottone riciclati placcati d'oro il cui costo è alla portata di molti. Se pensiamo ad altri gioielli non possiamo fare a meno di notare prezzi molto più esagerati. In questo caso il modello di Kate è possibile averlo semplicemente acquistando gli orecchini sul sito del brand e lasciandosi stupire ancora una volta dallo stile di Kate. La Principessa era perfetta con il suo completo e come sempre gli accessori giusti.

