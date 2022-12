William e Kate, la decisione sui figli di Harry e Meghan: "Lo facciamo per i bambini"

Le coppie più amate della Royal Family hanno preso una decisione in vista del Natale: ecco cosa succederà tra i due figli di Lady D e le loro mogli.

Dopo la morte della Regina Elisabetta II la Royal Family è finita di nuovo sotto i riflettori e con lei anche le diatribe familiari che da anni catturano l'attenzione della cronaca rosa. Solo poche settimane fa Harry e Meghan sono finiti di nuovo nella bufera mediatica con l'uscita del documentario Netflix in cui raccontano della rottura con la Royal Family. Le verità che sono spuntate fuori continuano a fare scalpore ma a Natale i due fratelli della Royal Family hanno deciso di avviare una tregua.

L'ultima volta che li abbiamo visti insieme i quattro giovani della famiglia reale sono apparsi abbastanza uniti proprio in occasione del funerale della Regina Elisabetta. A Meghan è stata negata l'opportunità di recarsi sul letto di morte della regina dove abbiamo visto arrivare solo Harry. Successivamente le due coppie sono apparse insieme mano nella mano per salutare la folla in lacrime per la morte della regina. Cosa accadrà a Natale?

La decisione di William e Harry per il Natale: lo faranno insieme alle loro mogli

I due figli di Lady Diana sono ormai in rottura come hanno ampiamente dimostrato i duchi di Sussex dopo l'uscita del documentario. Come se non bastasse a gennaio uscirà la seconda parte della serie tv che sputa veleno sulla Royal Family ma non solo. Anche Harry pubblicherà un libro in cui racconterà alcuni episodi della sua vita partendo proprio dal funerale di sua madre.

A Natale sembra però che le due coppie abbiano deciso di fare una tregua. Protagonisti saranno i loro figli. Non mancheranno infatti i regali di Natale da parte degli zii ai loro nipoti da entrambe le parti. Dalla California al Regni Unito i doni per i bambini viaggeranno e arriveranno a destinazione. Sembra infatti che i due fratelli insieme alle loro mogli abbiano intenzione di non coinvolgere i piccoli di casa nei loro conflitti familiari. Riusciranno un giorno a mettere fine a questa guerra ormai diventata uno spettacolo pubblico a cui assiste il mondo interio?

