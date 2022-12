Leo Messi, il mistero sull'incontro segreto ai Mondiali in Qatar: "Finalmente posso annunciarlo"

Cos'è successo davvero prima della finale Francia-Argentina? Ecco svelato l'incontro segreto di Leo Messi e il suo futuro nel 2023.

Domenica 18 dicembre l'Argentina ha trionfato in occasione dei Mondiali in Qatar e a sorprendere sono stati i festeggiamenti in moltissime parti del mondo che hanno sostenuto la Nazionale durante la finalissima. La Francia è arrivata al secondo posto e proprio domenica Leo Messi si è ritrovato di fronte al compagno di squadra del PSG Mbappè. I due si sono scontrati e la Pulce ha avuto la meglio trionfando ai rigori e alzando finalmente la coppa del mondo.

A discutere in questi giorni è l'episodio in cui Messi si burla di Salt Bae, influencer e chef molto famoso sui social sempre pronto a ostentare la sua ricchezza. Il giocatore durante i festeggiamenti è stato importunato proprio dallo chef in campo dopo la finalissima in Qatar. In queste ore però all'attenzione degli appassionati c'è il futuro calcistico di Messi che dopo anni di glorie a Barcellona è approdato al PSG in Francia.

Cos'è successo in Qatar a Leo Messi: nessuno lo sapeva prima di adesso

Proprio mentre Messi si preparava ad affrontare la Francia per la finalissima più attesa della stagione calcistica, suo padre che è anche il suo procuratore ha avuto un colloquio con il presidente del PSG. A quanto pare il Barcellona ha fatto carte false per riavere Messi nel suo club ma un incontro segreto in Qatar tra il PSG e la Pulce avrebbe sugellato un nuovo contratto con il club francese.

Sembra proprio che il misterioso incontro abbia portato a un incontro solo verbale tra i due che sono pronti a firmare il nuovo accordo. A quanto pare Messi continuerà ancora per un anno a percepire i suoi 30 milioni di euro a stagione proprio dal club francese. Il PSG ha puntato di nuovo sul calciatore argentino soprattutto dopo il grande successo in Qatar che l'ha visto alzare la coppa più invidiata del mondo dello sport. Messi e Mbappè ritorneranno in squadra insieme e in molti si chiedono quale sia il rapporto tra i due protagonisti di questo mondiale. Staremo a vedere, intanto la certezza è che Messi non abbandonerà la Francia per ritornare nella sua squadra storica in Spagna.

