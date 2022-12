Nicole Murgia manda una dedica ad un uomo speciale: "Lui per me è il numero uno"

Nicole Murgia parla di un uomo veramente speciale: in giardino con Luca Onestini ammette di avere un debole proprio per..

Nicole Murgia è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza ha debuttato da piccolissima come attrice lavorando anche al fianco di grandissime donne del mondo dello spettacolo come Sabrina Ferilli . Sorella del famosissimo calciatore, prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip è stata al centro di numerosissime polemiche. Tutto è nato per alcune affermazioni dell'ex volto di Uomini e Donne Vittoria Deganello. Con suo fratello la corteggiatrice ha avuto una storia e una volta aver scoperto di essere in attesa i due si sono lasciati.

Vittoria dice di star aspettando da sola questo miracolo e che le sarebbe piaciuto avere al suo fianco il compagno ma la vita ha portato i due a prendere strade diverse. Secondo alcuni la sorella del calciatore commentava con fake account i post di Vittoria ma Nicole è stata la prima a dichiarare che in realtà non aveva bisogno di creare account falsi per dire ciò che pensa sulla gravidanza della futura nipotina.

Nicole Murgia parla di un uomo speciale: ecco a chi si riferisce

La donna nel video di presentazione ha dichiarato che ormai seguiva i vipponi da tempo e che non vedeva l'ora di iniziare la sua esperienza all'interno della casa: "È come se vi conoscessi" e sembra che la Murgia abbia già capito con chi potersi raccontare all'interno della casa. La donna oggi nel cortile di ha deciso di chiacchierare proprio con Luca Onestini che a quanto pare ritiene una delle persone di cui si può maggiormente fidare.

Confessa di avere un rapporto speciale con suo padre. L'uomo è molto amato non solo da sua figlia ma anche delle amiche che spesso vengono invitate a barbecue. Nicole ammette che loro sono molto simili, se la mamma è molto introversa, lei è espansiva proprio come il suo papà che ad oggi, oltre i suoi figli, è l'uomo più importante della sua vita. Ammette di ricevere ogni giorno ed ogni notte il messaggio del Buongiorno e della buonanotte. Racconta poi che nonostante i trent'anni ogni volta che esce con le amiche il papà pretende che le mandi il messaggio quando rientra a casa. Una lunga chiacchierata con Onestini che ci ha dato modo di conoscere la nuova concorrente del gf.

