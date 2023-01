Harry Potter, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente è successo dopo anni"

La saga di Harry Potter è la più amata al mondo e i film continuano ad essere tra i titoli più visti in assoluto: cosa accadrà in Italia dopo anni? Ecco la novità che ha mandato in delirio i fan.

La storia di Potter ha catturato il mondo intero prima con i libri e poi con i film che sono tra i più visti al mondo. Non si tratta di un successo momentaneo destinato a svanire nel tempo, Harry è uno di quei personaggi che merita l'immortalità e che ha creato una vera e propria dipendenza. I fan della saga sono in ogni angolo del mondo ma soprattutto non mancano oggetti, botteghe, ristoranti e bar ispirati a tema e in grado di far vivere esperienze fantastiche.

Il mondo di Potter continua a stupire così come i suoi personaggi. Anche i social si sono adeguati con trend sempre presenti e meme che continuano a far sorridere tutti. Dopo l'annuncio della chiusura della saga i fan vivono nel ricordo delle puntate precedenti e c'è chi non riesce a fare a meno delle maratone a tema organizzate in compagnia di famiglia o amici. Cosa accadrà finalmente nel 2023 in Italia? La notizia ha lasciato i telespettatori a bocca aperta.

I fan di Harry Potter non riescono a crederci: ecco dove potranno guardare la saga nel 2023

Del successo di Harry Potter i critici letterari e cinematografici hanno smesso di discutere. È infatti un dato oggettivo che la saga è la più amata al mondo e che sarà difficile crearne un'altra alla stessa portata. C'è però un problema che ha sempre amareggiato i fan, si tratta della visione dei film che in Italia è sempre apparsa come un'impresa ardua. In molte sale dei cinema italiani le pellicole vengono spesso riprodotte tanta è la richiesta ma da quest'anno sarà possibile organizzare anche a casa le famose maratone.

Cominciamo subito dalla tv in chiaro, dal 12 gennaio Italia 1 ha deciso di ricominciare con la maratona di Harry Potter e tutti i film saranno nuovamente trasmessi. Un successo che riappare a Mediaset considerando l'esplosione di share dello scorso anno. Ma c'è un'altra buona notizia, Potter è disponibile anche su Netflix. La piattaforma raccoglie un bacino di utenti molto vasto ed è per questo che i fan si sono scatenati. A questo si aggiunge anche la presenza di tutti i film su Sky e Prime Video, insomma da oggi sarà davvero impossibile resistere al fascino di Hogwarts.

