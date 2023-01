Che tempo fa oggi a Napoli e Caserta? La parola agli esperti

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo farà oggi a Napoli e Caserta e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli c'è un clima di pioggia. Le precipitazioni sono leggere. L'umidità è al 74%. La temperatura media è di 14,67 °C, con la minima di 14,32 °C e la massima di 15,51 °C. La velocità del vento è in media 6.18 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 79%. In base a questo meteo, oggi è possibile fare attività all'aperto come passeggiate, andare in bicicletta ed esplorare luoghi nuovi. Si può anche prendere un caffè al bar oppure programmare una gita fuori porta ma con sufficiente attenzione alle previsioni meteo per evitare eventuali piogge.

Avellino

Il clima oggi a Avellino è piovoso, con piogge leggere. L'umidità è alto, come l'87%, e la temperatura media si aggira intorno ai 11.84°C, con una minima di 9.09°C e una massima di 12.53°C. La velocità del vento è di 3.52 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 74%. In base a questo meteo, la cosa migliore da fare oggi a Avellino è stare in casa. Piove leggermente ed è molto umido con una temperatura media intorno a 11.84°C, che scende fino a 9.09°C e sale fino a 12.53°C. Il vento soffia lentamente ad una velocità di 3.52 km/h e il cielo è nuvoloso al 74%. Quindi, considerando queste condizioni meteorologiche, la miglior opzione sarebbe passare la giornata dentro casa al riparo dalla pioggia e del maltempo.

Caserta

Il clima a Caserta è di pioggia leggera. L'umidità è al 64%, con una temperatura media di 13,96°C, una temperatura minima di 11,97°C e una temperatura massima di 14,81°C. La velocità del vento è di 4 Km/h e la percentuale di copertura nuvolosa è del 71%. In base a questo meteo, oggi puoi fare molto poco all'aperto in quanto c'è pioggia leggera. Tuttavia, l'umidità è piuttosto bassa e la temperatura è abbastanza mite per incontrarsi al chiuso. Ad esempio, potresti andare al cinema, leggere un libro tranquillamente a casa, far visita ad amici e parent

Salerno

A Salerno il clima è pioggia leggera con un'umidità del 70%. La temperatura media è di 11.07°C, con una minima di 5.75° e una massima di 11.28°. La velocità del vento è pari a 2,71 km/h mentre la percentuale di nuvolosità è pari al 74%. Le condizioni meteorologiche di oggi a Salerno prevedono pioggia leggera con un'alta umidità del 70%. La temperatura media per la giornata è molto gradevole, mantenendosi intorno a 11.07°C con una minima di 5.75° e una massima di 11.28°. Il vento soffierà debole con velocità pari a 2,71 km/h ed il cielo sarà nuvoloso all'74%. Considerando le condizioni meteo odierne, si può uscire tranquillamente scegliendo come escursione un luogo protetto o coperto durante le ore in cui è prevista pioggia più intensa; altrimenti si possono seguire comunque la maggior parte degli eventi e degli appuntamenti organizz

Benevento

Il tempo a Benevento è nuvoloso, pochi nubi nel cielo, con un'umidità del 61%. La temperatura media è di 12.03°C e va da un minimo di 8.05°C a un massimo di 12.83°C. Il vento soffia a 5.66km/h ed il 20% della volta celeste è coperto da nuvole. In base a questo meteo, in oggi a Benevento ci sarà un tempo nuvoloso con pochi nubi e umidità al 61%. La temperatura media è di 12.03°C, variando tra un minimo di 8.05°C e un massimo di 12.83°C. Si prevede che il vento soffi con intensità a 5.66km/h ed inoltre che un 20% del cielo sia coperto da nuvole. Dunque, la giornata può essere trascorsa all'aperto in modo piacevole per godere della bella vista del cielo e della natura circostante nonostante le nubi presenti nel clima.

Paeestum

Per la città di Paestum il meteo è condizionato da un clima piovoso, con leggera pioggia. L'umidità è del 70%. La temperatura media è di 15.13°C, con temperatura minima di 10.06°C e temperatura massima di 15/.46°C. La velocità del vento è pari a 3.45km/h, mentre la percentuale di nuvolosità si aggira intorno al 80%. In base a questo meteo, oggi a Paestum potresti fare attività all'aperto come una passeggiata nella natura oppure qualcosa di più rilassante come un giro in bicicletta. Se preferisci stare al coperto, trova un buon libro da leggere e rilassati assaporando un tè caldo.