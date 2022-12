Serena Autieri, quanto costa il Capodanno nel suo hotel? Il prezzo per una notte vi stupirà

La conduttrice e attrice napoletana trascorrerà la settimana natalizia in un hotel immerso tra le montagne: quanto costa alloggiarci?

L'attrice napoletana ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie immersa tra i paesaggi dell'Alto-Adige in un luogo che in tanti non conoscono. Sempre più spesso i vip del mondo dello spettacolo italiano si concedono cene e vacanze stagionali pubblicando e svelando a tutti i loro luoghi preferiti. Questa volta è Serena Autieri che svela l'hotel dove è pronta a trascorrere questi giorni di relax in famiglia lontano dal caos della città. Quanto costerà una notte nel suo stesso albergo?

La Autieri è una delle attrici più amate del cinema italiano e per altro anche una cantante sublime. Solo pochi giorni fa la cronaca rosa ipotizzava un litigio con la sua amica Michelle Hunziker che entrambe hanno ampiamente smentito. Oggi la Autieri si concede alcuni giorni di relax proprio immersa tra la neve e i paesaggi invernali. Ecco dove si trova in questi giorni e quali sono le tariffe per un soggiorno a Capodanno nel suo hotel.

Quanto costa alloggiare nello stesso hotel di Serena Autieri? Ecco il prezzo

In questo periodo l'Instagram dei vip è ricco di foto e video che ritraggono paesaggi innevati e montagne incantate. C'è poi chi sceglie il caldo volando lontano dalla penisola italiana. Serena Autieri sceglie il made in Italy e in particolare un luogo in Trentino Alto-Adige in cui si respira la vera atmosfera del Natale. L'hotel dove alloggia la Autieri si trova a San Cassiano, una frazione di Badia comune dove tutti gli abitanti parlano principalmente la lingua ladina. Si tratta di un luogo quasi incantato in cui vivere una vacanza di spensieratezza e grande relax.

Per la sera del 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, alloggiare all'Hotel Lagaciò è possibile e i prezzi certamente non sono alla portata di tutti. Stiamo parlando di un hotel residence esclusivo che rispecchia a pieno lo spirito della montagna offrendo servizi davvero unici. Una notte nella suite Megalodonte costa circa 446 euro per notte. L'appartamento ospita dalle due alle tre persone per una superficie di 42 metri quadrati. L'appartamento prevede la cucina e tutto ciò che serve per un soggiorno completo con un design davvero unico e fuori dal comune. La Autieri a quanto pare ha scelto uno dei luoghi più accoglienti dell'Alto Adige perfetto anche in altre stagioni dell'anno.

