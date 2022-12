Quanto iniziano i Saldi? Ecco le date da appuntare per ogni regione

Si avvicina uno dei periodo più attesi dell'anno: i saldi. Ecco quando iniziano in ogni regione!

Prima delle feste natalizie tutti sono alla ricerca del regalo perfetto. Sicuramente in questi ultimi giorni avrete scartato tantissimi regali alcuni forse più graditi rispetto ad altri. Il 26 molti negozi sono aperti, soprattutto i centri commerciali e le persone, dopo il classico pranzo a casa dei parenti, hanno deciso di andare subito a cambiare i regali che sono risultati doppioni o ammettiamolo, i non graditi!

Questo è il periodo giusto per poter cambiare i doni che non vi hanno convinto. Di solito con l'inizio dei saldi è difficilissimo cambiare un regalo natalizio proprio perché i prezzi cambiano tantissimo e i negozi, per non perdere ulteriori entrate, impongono come limite per il cambio il periodo antecedente ai saldi. Sapete quando iniziano? Ecco le date per ogni regione e soprattutto cosa acquistare in questa nuova sessione di shopping!

Quando iniziano i Saldi invernali 2023? Ecco le date per ogni regione e le occasioni da non perdere

I saldi invernali sta cominciando e come è ormai noto si ha una data di inizio comune ma ogni regione decide quando dare il via alla stagione più caotica e soprattutto quando finiscono. Nel 2023, le spese folli inizieranno a partire dal 5 gennaio. Questa è la data scelta dalla maggioranza delle regioni: Abbruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto,

I più fortunati sono invece gli abitanti della Basilicata che dopo il veglione e il pranzo del primo gennaio, già il 2 potranno dedicarsi agli acquisti, così come anche i siciliani che potranno già approfittare nello stesso giorno delle grandissime offerte. Valle D'Aosta dovrà attendere il 3 gennaio. c'è da dire che tantissimi commercianti hanno deciso di aspettare l'inizio del primo weekend di gennaio, quindi i saldi in molti negozi inizieranno a partire dal 7.

Queste sono le date ma noi vogliamo lasciarvi anche un altro consiglio. Non dimenticatevi che in questo periodo conviene acquistare un buon cappotto o anche un buon paio di scarpe in pelle. Questo perché saranno sicuramente molto più conveniente in questo periodo e soprattutto conviene che i prodotti di qualità si paghino con un piccolo sconto.

