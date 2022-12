Previsioni del tempo: cosa puoi fare oggi a Benevento?

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il clima a Napoli è coperto. Sovrastano nubi di tipo overcast clouds con un'umidità del 78%. La temperatura media è di 16,12°C, mentre la temperatura minima registrata è 13,47°C e la massima 16,35°C. La velocità del vento è di 2.57 km/h e la percentuale di nuvolosità attuale è dell'85%. Con questo meteo a Napoli, è possibile uscire ed esplorare la città. Adatta il tuo abbigliamento in base alle condizioni meteorologiche: indossare una giacchetta leggera e un cappello da sole potrebbero bastare. Se piace fare dello sport all'aperto, assicurati di portare con te qualcosa per ripararti dalla pioggia nel caso si scatenasse il temporale inaspettato.

Avellino

Il clima a Avellino è nuvoloso con nubi grigie. L'umidità è al 69% e la temperatura media è di 15.02°C, con una temperatura minima di 10.43°C e una temperatura massima di 15.45°C. La velocità del vento è di 2.07 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 99%. Con queste condizioni meteo a Avellino, ci sono diverse attività che puoi fare. Puoi visitare un giardino botanico o un parco, prendere un po' di aria fresca al lago, andare in bicicletta o camminare lungo il fiume, andare a fare shopping nella zona dello shopping, provare qualsiasi sport all'aperto come calcio, tennis e pallavolo oppure semplicemente rilassarti all'aperto godendo del panorama.

Caserta

A Caserta il clima è di nuvoloso con nubi in copertura. L'umidità è del 73%, la temperatura media si attesta a 16.17°C, la temperatura minima 12.73°C e la massima 16.83°C. La velocità del vento è di 1.51km/h, con un 92% di percentuale di nuvolosità nell'aria. In base al metere odierno, a Caserta si prevedono condizioni di nuvolosità con nubi in copertura. L'umidità dell'aria è elevata e le temperature medie si attesta attorno a 16.17°C, con minime di 12.73°C e massime di 16.83°C. La velocità del vento è bassa (1,51 km/h). La percentuale di nuvolosità nell'aria è alta (92%). Oggi potete quindi scegliere tra diverse attività all'aperto o al chiuso: dedicarvi ad una passeggiata o ad una corsa all'aria aperta; andare a praticare sport acquatici; divertirsi in un parco tematico o fare shopping nella vostra città se desiderate rimanere al chius

Salerno

Nella città di Salerno il clima è Nubi persistenti. La temperatura media è 11,98°C, con una minima di 7,04°C e una massima di 14,20°C. L'umidità relativa dell'aria è del 73%. Il vento che soffia in questo momento ha una velocità di 2,03 km/h. Inoltre c'è la presenza del 98% di nubi nella regione. In base a questo meteo, puoi uscire a goderti la giornata con una camminata o un'escursione all'aria aperta. Assicurati di coprirti per ripararti dal freddo e porta con te un impermeabile, poiché le nuvole persistenti possono rendere umida l'atmosfera. Cerca anche di evitare attività che ti espongano al vento perché la velocità è abbastanza bassa in questo momento.

Benevento

Il clima a Benevento è nuvoloso con delle nubi consistenti. L'umidità è al 74%, la temperatura media é di 15.08 °C, la minima di 10.89°C e la massima di 15.42°C. La velocità del vento é 3,04 km/h ed il cielo é coperto da un'elevata percentuale di nuvole (99%). In base a questo meteo potresti fare una passeggiata al parco con qualche amico. Indossa una giacca a vento e portati dietro un ombrello, in caso piova. Potrebbe anche beneficiartene della temperatura gradevole che si sente nell'aria per godere il bel tempo all'aperto.

Paeestum

Oggi a Paestum la situazione meteorologica è di nubi sparse. L'umidità è al 74%, mentre la temperatura media è di 16.97°C, con minima di 11.1°C e massima di 17.22°C. La velocità del vento è di 1.93 km/h e possiamo osservare un cielo completamente coperto da nuvole. Considerando queste condizioni meteo, si può effettuare un'ampia gamma di attività, come passeggiate, escursioni nella natura circostante o semplice relax all'aperto apprezzando l'atmosfera rilassante che le nuvole sporadiche donano allo sfondo paesaggistico.