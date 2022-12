Natale in casa Cupiello, oggi l'attrice è protagonista in Mina Settembre: "Non sembra lei"

Una delle protagonista della commedia di Eduardo De Filippo oggi è una star in Mina Settembre: ecco la foto a confronto.

La commedia di Eduardo De Filippo continua ad essere la più trasmessa nel periodo natalizio in cui è impossibile fare a meno degli ironici siparietti tra Lucariello e Concetta. Negli anni lo sceneggiato è stato replicato da moltissimi attori famosi ma la riproduzione originale resta la preferita del pubblico riunito intorno alla tavola natalizia. Non tutti sanno però che una delle attrici protagoniste di Natale in casa Cupiello è oggi uno dei volti più amati della fiction italiana, scopriamo di chi si tratta.

In una Napoli completamente rivoluzionata è apparso lo scorso anno in prima serata su Rai Uno Mina Settembre tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore ha ideato il personaggio di Mina che ha immediatamente conquistato il pubblico della televisione italiana attraverso il volto di Serena Rossi. Nella serie però c'è un altro personaggio molto amato per la sua irriverenza mista a una finta acidità che ha completamente catturato il pubblico. Stiamo parlando proprio di lei, star della commedia di Eduardo.

Marina Confalone: da Natale in Casa Cupiello e Mina Settembre, la foto che li mette a confronto

Nel terzo atto di Natale in casa Cupiello vediamo il protagonista fare i conti con la malattia tra l'afflizione di Concetta e le consolazioni delle "signore del palazzo". Tra queste spicca un personaggio che ironicamente assiste i due anziani al capezzale del letto di Don Luca. La donna che vediamo commentare in primo piano le vicende di casa Cupiello è proprio lei, Marina Confalone. L'attrice era giovanissima e già recitava nella compagnia di Eduardo che aveva grande fiuto per i talenti emergenti.

Oggi la Confalone è protagonista indiscussa di Mina Settembre nei panni della mamma dell'assistente sociale, apparentemente acida e con un commento pungente sempre pronto da sfoggiare. La Confalone per altro ha partecipato alla reinterpretazione di Natale in Casa Cupiello lo scorso anno nei panni di Concetta insieme a Sergio Castellitto. Un talento che ancora oggi incanta il pubblico a teatro e in tv. In Mina Settembre l'attrice ha dato la possibilità anche alle nuove generazioni di apprezzare il suo talento. Indimenticabile è anche il famosissimo "monologo della lavastoviglie" nel film Così parlò Bellavista insieme a un Luciano De Crescenzo che tanto manca al cinema italiano.

LEGGI ANCHE>>>Serena Rossi, 'addio' a Mina Settembre: "Adesso c'è lei e veste di rosso"