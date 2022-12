Serena Rossi, 'addio' a Mina Settembre: "Adesso c'è lei e veste di rosso"

L'attrice più napoletana più amata del momento abbandona i panni di Mina Settembre e indossa quelli di un altro personaggio in rosso.

L'esplosione di Mina Settembre è ormai un dato di fatto e i numeri continuano ad affermare che la fiction è la più seguita della stagione televisiva. Solo qualche mese fa si è concluso il secondo capitolo della serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni e portata in scena da Serena Rossi e Giuseppe Zeno. La Rossi non si ferma mai e lo dimostrano i tanti scatti in giro per l'Italia che la vedono protagonista indiscussa dei set italiani.

Il pubblico si è ormai affezionato al personaggio di Mina che si distingue dagli altri per un indumento particolare. Il famoso cappotto rosso dell'assistente sociale più famoso della tv italiana continua a conquistare tutti ma a quanto pare l'attrice ha deciso di indossare i panni di un nuovo personaggio pronto a sorprendere tutti. L'uscita del suo ultimo film è già un successo e insieme a Fabio Balsamo l'attrice si prepara a festeggiare l'ennesimo trionfo.

Beata Te, il nuovo film di Serena Rossi nasconde un personaggio che fa concorrenza a Mina Settembre

Siamo abituati a vedere la Rossi nei panni di donne coraggiose che fanno i conti con le proprie fragilità ma che puntualmente riescono a farcela. Anche questa volta Serena ha scelto di stupire tutti con un nuovo film e un outfit che fa concorrenza alla sua amata Mina.

Lei è Marta, una giovane attrice pronta a debuttare a teatro quando viene investita dall'arrivo dell'arcangelo Gabriele. Quest'ultimo con il volto di Fabio Balsamo le annuncerà l'arrivo di un figlio. Il film Beata Te stravolge tutti gli stereotipi e mette al centro ancora una volta la libertà delle donne, tema molto scottante in queste settimane. I fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con il personaggio di Mina, vestita anche lei di rosso ma soprattutto pronta a fare i conti con una maternità completamente diversa dal solito.

Serena Rossi ancora una volta si conferma una delle attrici più versatili del cinema italiano. Basa guardare la puntata di questa mattina a Viva Rai 2 insieme a Fiorello per scoprire anche il suo talento canoro. Cosa ci riserverà in futuro? Intanto non resta che godere delle storie di Marta e Mina apparentemente diverse ma profondamente intrecciate dal talento della loro protagonista.

