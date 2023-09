Lecco, va a ristorante e pubblica lo scontrino 'matto': "È ridicolo far pagare anche questo!"

Lecco, una donna si reca in un ristorante e mostra tutto il suo stupore sui social perché gli hanno addebitato un costo extra: ecco di cosa si tratta

La città di Lecco, situata sulle rive del lago di Como, offre una varietà di attrazioni gastronomiche che fanno parte integrante della cultura culinaria della regione lombarda. Questa incantevole località è famosa per i suoi piatti tradizionali e per la sua cucina raffinata. Uno dei cibi più emblematici qui è il "risotto alla pescatora". Tale primo è preparato con riso carnaroli, pomodori, frutti di mare freschi come calamari, gamberi e cozze, e spesso viene arricchito con prelibate erbe aromatiche. Il risultato è un risotto cremoso e saporito che riflette la ricchezza dei prodotti ittici locali.

Un'altra specialità da assaporare è il "missultin con polenta", un piatto tradizionale a base di pesce essiccato, di solito agoni, che viene servito con polenta. Trattasi di un vero omaggio alla tradizione della pesca sul lago di Como. Ma Lecco è anche conosciuta per il "Bitto", un formaggio a pasta dura prodotto nelle zone montane circostanti, con un sapore robusto e caratteristico. È spesso servito con miele o marmellate locali come accompagnamento. La cucina qui offre anche una vasta gamma di dolci e dessert. Non si può perdere l'opportunità di assaporare, una volta sul posto, la "torta paesana", a base di mele, noci e uvetta, o il "parrozzo", un dolce tipico della regione Abruzzo ma apprezzato anche a Lecco, a base di mandorle e cioccolato.

Per quanto riguarda i vini, la Lombardia è rinomata per i suoi vini rossi, tra cui il Valtellina Superiore e il Sassella, che possono essere gustati in molti ristoranti e enoteche di Lecco. Infine, una visita al mercato locale è un'esperienza culinaria in sé. Qui si possono scoprire una vasta gamma di prodotti freschi, dal pesce appena pescato alle verdure di stagione, che è possibile usare per cucinare i propri piatti lombardi preferiti o gustare come spuntini freschi e sani. Insomma, andare al ristorante a Lecco può regalare grandi gioie, ma anche grandi 'dolori' per il portafogli.

Lecco, al ristorante spende 1,80 euro per un'aggiunta assurda: ecco cosa le hanno fatto pagare

Lecco è una destinazione gastronomica ricca di piatti tradizionali deliziosi e autentici. Questa città offre l'opportunità di immergersi nella cultura culinaria della Lombardia, assaporando i sapori unici e genuini della regione. Eppure, proprio questi sapori tendono a diventare 'amari' se fatti pagare eccessivamente. È questo ciò che è capitato ad un'utente di Twitter che segnala come abbia speso 1,80 euro per olio piccante aggiuntivo per pizza. "Ridicolo con questi prezzi", aggiunge la signora.

In effetti, i prezzi del ristorante di Lecco dove si è servita non sono bassissimi, considerando che la pizza stessa sulla quale avrebbe dovuto mettere l'olio già di per sé aveva un costo di 9,50 euro. La domanda, guardando lo scontrino, è anche: perché far pagare l'olio e non il parmigiano sulle lasagne dell'altro ospite? Restano questi misteri della ristorazione italiana.

