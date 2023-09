"Mio fratello ha perso il controllo al matrimonio: ecco quanto è costato alla sposa l'alcool che ha bevuto"

Quando si va a un matrimonio, l'ultima cosa a cui si pensa è quanto costino il cibo e l'alcool che si sta consumando. Un uomo, però, è andato oltre ed ha bevuto come poche volte nella vita, consumando alcolici per una cifra altissima. La ciliegina sulla torta? Era il matrimonio di sua sorella.

Ognuno di noi è stato almeno una volta nella propria vita a un matrimonio. Si tratta di eventi particolari, durante i quali si mangia e si beve molto più del normale. I locali che organizzano il ricevimento e gli sposi, solitamente, si accordano sul prezzo in base al numero di invitati. A volte la cifra si abbassa (nel caso in cui alcuni ospiti disertino), altre volte si alza, nel caso in cui siano previsti servizi extra. Alcuni sposi, infatti, decidono di installare una zona 'free bar', dove gli invitati possono ordinare tutti gli alcolici e analcolici che vogliono. Il prezzo dei cocktail consumati verrà aggiunto sul conto finale.

Si sa, il mondo è pieno di persone che approfittano. Quando all'appartenente di questa categoria vengono offerti cibo e bevande gratis, è probabile che la serata finisca male. Tra loro c'è anche un uomo che, al matrimonio della sorellastra, ha bevuto come nelle grandissime occasioni. A raccontare il tutto pubblicamente è stato il suo fratellastro. A suo avviso, la famiglia è "molto ricca" e quindi ha fatto un regalo agli sposi: pagare di tasca propria l'open bar. Come prevedibile, qualcuno ha esagerato.

Il matrimonio? Un'occasione per bere

Come spesso capita su Reddit, il racconto è in forma anonima e non viene fatto neppure il nome del fratello approfittatore. A scrivere tutto è un ragazzo di 22enne, che chiama il fratellastro solo 'K'. "Il mio fratellastro di 33 anni ha fatto spendere 1800€ di alcool alla sua sorellastra. Voglio precisare che non sta simpatico né a me né a mia sorella e nessuno di noi due voleva invitarlo, ma nostra mamma ha insistito e mia sorella è stata costretta. K (lo chiamo così) è un uomo bambino che a 33 anni vive ancora con mia mamma e mio padre (che è il suo patrigno). Dato che non lavora da oltre dieci anni, la sua giornata si svolge più o meno così: dorme fino a tarda mattinata, non cucina, beve birra, sta seduto sul divano, guarda la televisione, posta su TikTok e suona la chitarra".

Non è finita qui: "Mia sorella non lo voleva, perché lui la contatta solo per chiederle soldi o per darle consigli di vita. Quando mio fratello ha saputo che al matrimonio ci sarebbe stato alcool senza limiti, ha perso il controllo. Davvero. Ha trascorso tutta la serata a provarci con le donne presenti e a farle bere. Ha ordinato cinque o sei giri di shot di 10 Jack Daniels, che credo costino 5€ ciascuno. In generale, secondo mia sorella, ha speso quasi 1800€ in alcool tra quello che ha bevuto lui e che ha offerto agli altri". Alla fine della cerimonia, l'uomo era "ubriaco e aggressivo". Ciliegina sulla torta? "Mentre tornavamo a casa, ha iniziato a fumare in macchina. Gli ho detto che non poteva farlo e lui, per tutta risposta, mi ha lanciato una sigaretta accesa addosso e iniziato a prendere a calci la macchina".

