Donna rovina proposta di matrimonio in spiaggia così: le immagini fanno il giro del web

Una donna ha letteralmente rovinato la proposta di matrimonio di due fidanzati. Dal momento che uno smartphone era presente per filmare il tutto, il video è finito sul web e i commenti sono praticamente tutti contro la disturbatrice.

Quando arriva il momento della proposta di matrimonio, gli esseri umani mettono a dura prova la propria fantasia e la propria creatività. 9 volte su 10 è l'uomo a metterla in pratica, ma non è impossibile che sia la donna a fare il primo passo. Molti scelgono città romantiche come Parigi o Venezia per la fatidica domanda, altri preferiscono luoghi diversi, per rendere ancora più inaspettato il tutto. Molto dipende anche dai gusti dei futuri coniugi: se sono amanti del mare, è probabile che la proposta di matrimonio avvenga in spiaggia. Gli amanti delle passeggiate nella natura potrebbero preferire uno chalet di montagna.

Una coppia ha scelto proprio un posto in riva al mare per mettere le basi del proprio matrimonio. Tuttavia, quello che doveva essere un momento indimenticabile e gioioso si è trasformato in un pomeriggio (quasi) da dimenticare. Zennica Llanza, tiktoker, ha condiviso sul proprio profilo il video della proposta di matrimonio andata male per colpa di una donna che stava trascorrendo la giornata in spiaggia. "Rispettate i momenti unici di una coppia! È un momento che non si ripeterà", ha tuonato. All'inizio del video, si vedono Zennica e il fidanzato camminare insieme verso la spiaggia prescelta. A un certo punto, su un tavolino, la donna nota una torta.

La proposta di matrimonio rovinata

Sul dolce c'è scritto (in inglese): "Vuoi sposarmi?". La futura moglie si avvicina per leggere meglio il messaggio e inizia a capire cosa sta succedendo. A quel punto, il futuro marito si inginocchia, prende l'anello dalla tasca e glielo chiede di nuovo, a voce. La donna dice di sì, ma la magia del momento viene rovinata da una donna in costume che, nel frattempo, rimette in piedi un cartello caduto. Ancora più assurdo il fatto che, dopo, si avvicini alla coppia ancora abbracciata per fare domande di ogni genere. Ecco il video virale della proposta di matrimonio finita male:

@warngwarng Please be mindful of other people's once in a lifetime event! You never know you're already ruining it 🥹 But i won't have this any other way! I'll redo this all over again 🫶🏼💞 ♬ original sound - Zenicca Llanza

A quanto pare, dietro la videocamera erano presenti degli amici della coppia, che avrebbero provato in ogni modo a far allontanare la donna, che li ha ignorati. La futura sposa ha, a sua volta, provato a farle capire di volersi godere il momento con il suo partner, ma lei ha violato l'intimità della coppia con frasi del tipo: "Mia figlia si sposerà presto" e "Fammi vedere l'anello". Nei commenti, praticamente tutti si sono scagliati contro la donna che ha rovinato la proposta di matrimonio. "Ecco perché non vorrei ricevere la domanda in pubblico. La gente non capisce determinate situazioni", ha commentato un utente. "Oso solo immaginare quanta preparazione ha richiesto questo evento e ora rimarrete a vita con il filmato di una donna ficcanaso", è il parere di un'altra persona che ha commentato il video virale.

