Francia, in un paesino il sindaco disegna strisce a casaccio sull'asfalto: il motivo è geniale

In Francia la creatività tra i cittadini abbonda. In un piccolo paese transalpino, la polizia locale, su ordine del sindaco, ha deciso di 'confondere' gli automobilisti disegnando strisce senza un senso sull'asfalto. Il motivo? Molto più serio di quello che si possa immaginare.

Quante volte, nelle grandi città italiane ma anche nei paesini dimenticati da Dio, abbiamo letto lamentele riguardanti la segnaletica stradale? Segnali stradali rimasti gli stessi per decenni, strisce per il parcheggio sbiadite e asfalto rovinato da piogge e nevicate sono solo alcuni esempi. Una nota dolente sono gli incroci: nonostante chiunque possieda una patente ha passato l'esame teorico, è comunissimo che non vengano rispettate le precedenze. Un paesino in Francia ha disegnato delle strisce letteralmente a casaccio nei pressi di un incrocio a T.

Il villaggio si chiama Bauné, poco lontano dalla più famosa Angers. In alcuni angoli della città, secondo i residenti, l'asfalto è diventato una tela per qualche lampo di arte moderna. Si tratta di tocchi di pittura bianca letteralmente a zig-zag, che confondono anche il più esperto degli automobilisti. Ma cosa ha spinto il sindaco a mettere in pratica questa idea, che probabilmente non ha eguali nel mondo intero? Il primo cittadino ha raccolto le lamentele dei cittadini, preoccupati per il fatto che in pochi rispettassero il limite di 30 km/h nell'interno città e in alcuni incroci.

Francia, il paesino con le strisce a zig-zag

In un'intervista al sito The Conexion, il sindaco Audrey Revereault ha ammesso che quelle strisce così singolari non sono altro che un "disturbo" per gli automobilisti, costretti a rallentare. Il primo cittadino ha anche dichiarato che si tratta di un "esperimento", avviato d'accordo con le entità nazionali, per testarne l'efficacia. Nella cittadina, infatti, non è stato possibile installare i dissuasori di velocità, dal momento che avrebbero generato "troppo rumore" e disturbato la quiete dei residenti. Tuttavia, a quanto pare, i disturbi per i guidatori del paesino non mancano per colpa di questa alternativa. Su una pagina Facebook della comunità locale, "ça bouge sur Bauné", abbondano le lamentele per questa particolarissima novità.

Una donna ha ammesso di avere la "nausea" dopo essere passata nel famoso tratto di strada pieno di strisce a zig-gaz. "A me non piace per niente guidarci. Sento un disturbo allo stomaco, come la nausea". Molti concittadini le hanno dato ragione: "La prima volta che ci passi, è davvero destabilizzante". Un altro ha ammesso di aver rallentato in quel tratto di strada: "Devo ammettere che sono andato pianissimo, ma ero anche molto confuso. Mi chiedevo se c'era stata una deviazione del traffico e non capivo se la direzione che seguivo era giusta". Più di una persona ha dichiarato che, forse, questo sistema creerà più danni rispetto a quanto vorrebbe evitarne. Insomma, non è affatto scontato che dopo la fase di test, le strisce a zig-zag diventeranno la normalità in questo angolo di Francia.

