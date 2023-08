India, tiktoker prova la pizza per strada: ecco quanto costa e che sapore ha

La pizza è un piatto internazionale. Anche in India viene venduta per strada, sebbene sia molto diversa rispetto a quella napoletana. Un tiktoker l'ha provata ed ha spiegato quanto costa e che sapore ha in una recensione diventata subito virale.

A inizio 2023, l'India ha superato la Cina ed è diventata il paese più popoloso al mondo. Attualmente, infatti, vanta una popolazione di 1,43 miliardi di persone, mentre la Cina è a 1,41. Non tutti i record sono una buona notizia: alcune megalopoli indiane soffrono per il sovraffollamento umano e in molti non riescono ad avere acqua potabile, riscaldamento e una dieta equilibrata. Milioni e milioni di persone in India, infatti, vivono sotto la soglia dell'assoluta povertà.

L'India è famosa in tutto il mondo per la sua cucina. Proprio come la Cina, vanno fatte alcune distinzioni, dal momento che si parla di un paese di quasi un miliardo e mezzo di persone, dove esistono differenze culturali tra i vari popoli. Va anche precisato che l'India è la nazione che vanta (per largo distacco) la percentuale più alta di vegetariani al mondo: sono oltre il 40%. Non è una sorpresa, dunque, che molti dei piatti tipici indiani non contengano carne. Come in tutta l'Asia, l'alimento di base è il riso. Tra i legumi più utilizzati in questo angolo del mondo spiccano, tra tutti, le lenticchie.

India, tiktoker assaggia la pizza locale

Chi conosce la storia della pizza sa che è un alimento che, di base, è comune a moltissime culture differenti. Certamente noi italiani siamo stati i più bravi a valorizzarla, rendendola appetitosa con la combinazione di pomodoro, mozzarella e altri ingredienti. Tuttavia ognuno è libero di interpretarla come vuole, a patto che non la chiami "italiana" o "napoletana". Un tiktoker ha provato la pizza da strada in India da un venditore ambulante. Come si può vedere, gli ingredienti e i condimenti hanno poco o nulla in comune con quelli italiani:

Il prezzo è alla portata di tutti: 2 dollari americani, dunque poco più di 1.80€. L'ingrediente meno italiano di tutti è la 'tandoori sauce', ovvero una salsa proveniente dal pollo o dall'agnello arrostito. Usata come base, sopra di essa vengono messi pomodori e altre verdura. Il paneer, invece, è un formaggio fresco e leggero (senza sale e caglio) comunissimo in India e in Pakistan. Poi, come dice lo stesso tiktoker, c'è una spruzzata di 'vero formaggio'. Ma che sapore ha? "È un'esplosione di numerosi sapori. Non è molto piccante: riesco a mangiarla senza problemi". L'autore del video confessa di amare il paneer, motivo per cui l'ultimo morso ricco di questo formaggio è apprezzato particolarmente.

LEGGI ANCHE: "Ho camminato scalza in un tempio abitato da 20.000 topi", l'esperienza orripilante di una tiktoker in India