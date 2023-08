Assistente di volo spiega perché non dovresti mai e poi mai ordinare il caffè sull'aereo

Quando prendiamo un aereo che parte di primo mattino, spesso ci viene istintivo ordinare un caffè. Un'assistente di volo ha consigliato di ordinare le bevande calde a bordo di un aereo: ecco il motivo.

Prima dell'aumento incontrollato dell'inflazione, molte compagnie low cost operanti in Italia e in Europa offrivano biglietti aerei a prezzi stracciati. Qual è il segreto di un volo internazionale a 10€? Molte compagnie atterrano e decollano in aeroporti secondari, lontani dai centri delle città, oltre a proporre spesso voli in orari non comodissimi (prima mattina o tarda serata). Quando saliamo a bordo di un aereo tra le 6 e le 8 del mattino, è probabile che non abbiamo avuto neppure il tempo di fare colazione o quantomeno di prendere un caffè con calma al bar.

Per questo, spesso decidiamo di ordinarlo a bordo dell'aereo. Questa, secondo un'assistente di volo, è una cattiva idea. Se lo dice una persona che lavora per ore intere a bordo di un aereo, forse è il caso di crederle. L'hostess in questione si chiama Kat Kamalani e ha pubblicato un video in cui spiega perché lei e i suoi colleghi evitano come la peste le bevande calde preparate sul 'posto di lavoro'. "La regola numero 1 per chi viaggia in aereo secondo me è: non consumare mai e poi liquidi che non siano in lattina o in bottiglia".

L'assistente di volo e le perplessità sulle bevande calde

Secondo l'assistente di volo, il problema non è la qualità del caffè o delle bustine di tè, ma l'acqua. Già, perché praticamente in tutti gli aerei che circolano in Europa e nel mondo, l'acqua usata per i caffè non proviene da bottiglie di plastica, ma da un rubinetto collegato a un'enorme tanica. "Queste taniche non vengono mai pulite e sono disgustose. Chiedete a un'assistente di volo: quasi nessuno di noi beve caffè o tè a bordo. A meno che non si rompano, le macchinette del caffè non vengono quasi mai pulite". Non solo: secondo la donna, è sconsigliabile perfino chiedere l'acqua calda all'equipaggio di bordo per metterla nelle bottigline dei neonati.

Il suo consiglio, per i genitori, è quello di chiedere una bottiglia d'acqua in plastica, svuotare il contenuto nel recipiente del bambino e poi metterlo a riscaldare in un bicchiere pieno di acqua bollente fornita dallo staff. Kat Kamalani non è da sola. In un video simile, anche un'altra assistente di volo, registrata su TikTok come cici.inthesky, ha pubblicato un video con "le 5 cose che non farebbe mai in aereo" dopo averci lavorato per qualche anno. Indovinate un po'? Al terzo posto, sconsiglia di "bere bevande calde". Il motivo è lo stesso: secondo un'analisi dell'Università di New York, l'acqua usata sugli aerei da 11 compagnie internazionali è "non salutare" e spesso piena di batteri. Berla una volta all'anno non causerà gravi danni alla salute, ma pensateci: come vorreste il vostro prossimo caffè al bar? Preparato in acqua pulita o sporca?

