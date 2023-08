"Sto uscendo con una ragazza, al settimo appuntamento mi ha fatto vedere una cosa e sono senza parole"

Un uomo ha raccontato su Reddit che la ragazza con cui esce da circa un mese e mezzo, ha fatto un gesto che lui non si aspettava. "Non mi sento a mio agio", ha ammesso il ragazzo, aggiungendo come stesse per "affogare con la propria saliva".

Il mondo delle relazioni sentimentali è estremamente complesso. Esistono persone monogame, persone poligame, coppie aperte, altre che cercano l'amore vero e chi solo storielle della durata di una notte. Alcuni capiscono di essere fatti l'uno per l'altro/a già dopo pochi appuntamenti, altri hanno bisogno di tempo prima di decidere se sia il caso di impegnarsi. Un uomo ha raccontato su Reddit, social network che funziona in maniera molto simile ai vecchi forum, della sua relazione con una ragazza che ha preso una piega parecchio inaspettata.

Quando si inizia a frequentare qualcuno e le cose vanno per il verso giusto, nella mente umana nascono sentimenti di euforia misti a felicità. Le esperienze altrui (e talvolta quelle personali) ci insegnano che nel giro di poche settimane anche la più affiatata delle coppie può lasciarsi. Ecco perché, prima di sposarsi, molte persone convivono per anni e anni. Tuttavia, c'è sempre chi corre e brucia le tappe. Un uomo, in forma anonima, ha raccontato di come una ragazza con cui sta uscendo gli abbia dedicato un tatuaggio dopo sette appuntamenti ufficiali, nel giro di meno di due mesi



La ragazza che si tatua il nome dopo sette appuntamenti

"Io e questa ragazza siamo usciti sette volte, diciamo un mese e tre settimane - ha spiegato il Redditor - Ieri sera mi ha detto di avere una sorpresa per me. Arrivati a casa, si è alzata il vestito che indossava e mi ha mostrato, felicissima, la sua coscia. C'era un tatuaggio con il mio nome e cognome e un cuoricino". Il ragazzo ha ammesso: "Sono spaventato. Quando l'ho visto stavo per soffocare per colpa della mia saliva. Lei era elettrizzataa, io sono parecchio perplesso. Siamo usciti sette volte, non è nemmeno una relazione ufficiale. Cosa dovrei fare?". Come prevedibile, tra gli utenti di Reddit c'è chi lo ha preso in giro e chi ha cercato di capirci di più.

Uno ha scritto: "Complimenti per il matrimonio: è già tutto fatto". Un altro ha provato a offrire una visione 'alternativa': "Io ti direi: controlla se il tatuaggio è vero. In base alla risposta capirai se stai uscendo con una persona psicopatica o con una che ha un senso dell'umorismo raro". L'autore dello sfogo non ha risposto, per ora, ad alcuno dei commenti. Nel suo post, non ha neppure specificato come abbia reagito alla vista del tatuaggio per non scoraggiare la sua attuale partner. La speranza, per lei, è che la relazione duri realmente per tuta la vita. Altrimenti si ritroverà con un tatuaggio doloroso (in tutti i sensi) da rimuovere. Se dovesse finire, capirà una lezione che sembra scontata: mai tatuarsi il nome di una persona dopo esserci uscita insieme neppure per due mesi...

