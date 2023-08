Coppia mangia sulla cascata a 90 metri d'altezza, sospesa per aria: dove si trova il posto

Una coppia solida condivide anche esperienze 'al limite'. In un video virale sui social, si vedono un uomo e una donna mangiare a 90 metri dal suolo, sospesi per aria, nei pressi una cascata. Ecco dov'è stato registrato il filmato e chi sono i protagonisti.

Molte persone si sentono davvero vive solo dopo una scarica di adrenalina. Mangiare, spesso, provoca piacere, ma farlo a 90 metri d'altezza, su un tavolo sospeso nel vuoto, nei pressi di una cascata, è tutta un'altra storia. Una coppia relativamente famosa lo ha fatto e il video pubblicato sui social è uno dei più virali delle ultime settimane su Instagram. I protagonisti sono la influencer Christianna Hurt e il suo fidanzato, il rapper OnpointLikeOp. La 28enne ha rilasciato un'intervista al Daily Mail Online spiegando cosa li abbia spinti a cercare un'avventura simile.

"Eravamo in vacanza in Brasile e stavamo cercando qualche attività diversa dal solito da fare in coppia. Abbiamo trovato quest'esperienza di mangiare sospesi nell'area, nei pressi di una cascata, organizzata da un'agenzia locale". Quest'ultima, sui propri canali, la sponsorizza come "un picnic non tradizionale, nel mezzo della cascata più bella del mondo". Stando al raccolto della Hurt, lei e il fidanzato hanno raggiunto il luogo con dei quad, per poi camminare alcuni chilometri e raggiungere finalmente le cascate. Il luogo, che si trova in Brasile, si chiama Cascata da Sepultura. Che - diciamolo - in italiano non suona proprio benissimo, soprattutto per i più pessimisti.

La coppia che mangia a 90 metri sospesa nel vuoto

Arrivati a pochi metri dalla cascata, la coppia è salita su una sorta di seggiovia che, tramite una zipline che termina sul ciglio della cascata, li ha portati al tavolo sospeso nel vuoto. Una volta assicuratisi alla 'panchina' e al tavolo, i due hanno aperto il loro sacchetto del picnic, che conteneva vari formaggi, dei crackers, alcuni panini e della frutta. Fin qui tutto bello. Il prezzo dell'esperienza, però, è piuttosto alto: 450 dollari americani in totale (poco più di 415 euro) per 15 minuti. Va altresì precisato che il prezzo include anche foto e video scattati da una fotocamera professionale posizionata su un drone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christianna Hurt (@christiannahurt)

Difficile? Spaventosa? No, secondo la Hunt. "Diciamo che il cibo è un di più: l'esperienza è tutta basata su quello che si vede e si sente. Per noi è stata una passeggiata: non abbiamo avuto paura o difficoltà". Nonostante chi l'ha vissuta in prima persona assicura che non ci sia nulla da temere, nei commenti abbondano le reazioni terrorizzate. "Sono felice per voi, ma per me è un gigantesco NO". Non manca chi li critica: "Alcune persone amano giocare con la propria vita". Sulla pagina Instagram di Rota Adventure si trovano tutte le informazioni del caso: l'agenzia offre anche altre esperienze al di fuori del pic-nic sospesi a 90 metri.

LEGGI ANCHE: Coppia vince la battaglia legale: "Volevano impedirci di dare questo nome a nostro figlio"