Città italiane, in un giardino compare un cartello esilarante: "Dedicato alle coppiette che..."

Chi possiede proprietà in campagna, spesso, ha a che fare con delle coppiette maleducate. Uno di loro, con un cartello, ha avvisato gli amanti che si appartano in macchina che i loro 'rifiuti' non sono graditi.

Possedere una casa in campagna ha i suo pro e i suoi contro. A favore c'è sicuramente il fatto che si vive lontani dal caos e dall'inquinamento delle grandi città. Non mancano i punti a sfavore: per acquistare alcuni prodotti, bisogna salire in auto e guidare diversi chilometri. Difficile anche trovare ristoranti negli immediati paraggi: quando non si ha voglia di cucinare, spesso ci si deve accontentare di quello che c'è e per mangiare cibi più particolari, di nuovo, c'è bisogno di spostarsi in auto.

Inoltre spesso le zone di campagna sono le preferite dalle coppiette per appartarsi. Molto difficile che qualcuno venga a disturbarli nel parcheggio di una fattoria o, in generale, in una zona sterrata. Tuttavia i più incivili, dopo aver consumato, gettano i rifiuti fuori dalla macchina e vanno via. Al risveglio, con la luce del sole, il proprietario della casa più vicina non può far altro che armarsi di pazienza, di scopa, paletta e rimuovere i rifiuti. Ecco perché, spesso, nelle case di campagna si vede un cartello che invita le coppiette ad appartarsi altrove o quantomeno a lasciare il parcheggio come l'ha trovato.

Il cartello contro le coppiette che sporcano è esilarante

Nonostante i cartelli e le richieste di essere educati, c'è chi spesso ignora tutto e si comporta come se fosse a casa propria. Si tratta di una situazione che va avanti da anni e che difficilmente smetterà di presentarsi. Forse solo nei mesi delle restrizioni anti-Covid le coppiette avevano smesso di appartarsi in macchina. Ora che, per fortuna, non ce ne sono più, sono tornate a concedersi notti di passione in automobile. E sono tornati anche a gettare rifiuti per terra. Il proprietario di questo giardino ha esposto un cartello a tratti comico, che invita le coppiette a pensare... alle sue paperelle (reso graficamente paparelle):

Al di là delle battute, nel cartello simpatico c'è tanta verità. Molti animali, quando notano degli oggetti per terra, li scambiano per cibo e talvolta provano a mangiarli. Anche i cani, soprattutto da cuccioli, lo fanno e insegnare a una papera a non raccogliere oggetti da terra è più difficile. Alcune di loro le ingeriscono e nel migliore dei casi hanno un'indigestione; nella peggiore soffocano. Quindi, più che mai, è importante non lasciare tracce delle proprie notti di passioni nelle case di campagna, perché i tanti animali presenti possono scambiarli per cibo e pagarne le conseguenze.

