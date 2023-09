Donna lascia hamburger e patatine del McDonald's in una scatola per 24 anni: come sono quando li riapre

Sul cibo di McDonald's esistono numerose leggende metropolitane. Una cosa è certa: alcune pietanze, anche se lasciate a 'riposare' per lunghissimi (davvero) periodi, non vengono intaccate dalla muffa. Una donna ha messo un hamburger e delle patatine in una scatola e l'ha riaperta 24 anni dopo.

La globalizzazione è un fenomeno che ha interessato l'Italia alla fine dello scorso secolo. Nel 2023, il mondo vive una fase di post-globalizzazione, facendo i conti anche con alcune delle conseguenze negative. Di certo, fino a pochi decenni fa in Italia nemmeno esisteva il concetto di cibo veloce (fast food). McDonald's è stata tra le prime ad introdulo e oggi conta alcune centinaia di punti vendita nel nostro paese. Qualcuno lo ama, qualcun altro lo odia. Sta di fatto che quasi tutti si sono interrogati sulla qualità degli ingredienti utilizzati per il cibo venduto in questa catena.

Non a caso, tra le query di ricerca associate a McDonald's, una delle più popolari è "Perché il cibo di McDonald's non si decompone?". La stessa catena americana è venuta a conoscenza di questo dubbio venuto a milioni di persone ed ha risposto sul proprio sito web. Dagli Stati Uniti hanno spiegato che anche il loro cibo, in realtà, "può" decomporsi. Tuttavia la materia organica ha bisogno di umidità affinché la muffa si formi. Nei video 'esperimenti', secondo McDonald's, il cibo si sarebbe "disidrato" prima che si manifestassero segni di deterioramento. Detto in parole povere: secondo loro, i panini non si sono ammuffiti perché conservati in un luogo secco e asciutto.

Il panino e le patatine 'rispolverati' dopo 24 anni

Su TikTok è tornato virale un video registrato alcuni mesi fa proprio sulla 'resistenza' (se così possiamo definirla) del cibo di McDonald's.. La testimonianza è particolarmente interessante perché l'hamburger e le patatine sono rimasti in una scatola per 24 anni. Non 24 ore o 24 giorni o 24 mesi: 24 anni. Dopo quasi due decenni e mezzo, come appariranno un panino e una manciata di patatine? In teoria, totalmente ammuffiti. In pratica, no: le pietanze della catena di fast food sembrano solo rinsecchite. Ecco il video che spiega meglio di qualsiasi parola:

Il colore delle patate fritte è più scuro del solito, mentre l'hamburger è più chiaro. Tra i commenti più notevoli, spicca quello di un giovane che scrive: "Quel cibo è letteralmente più vecchio di me". Un altro si chiede: "Che sapore avrà? Vorrei assaggiarlo". Non manca chi fa dell'ironia sottile: "Ho come l'impressione che ci siano dei conservanti all'interno del cibo di McDonald's". Ognuno è libero di mangiare ciò che vuole, ma invitiamo tutti a fare un test. Da una parte mettere un hamburger preparato con la carne acquistata dal macellaio e il pane del fornaio; dall'altra uno acquistato da McDonald's. Quale si decomporrà (e verrà intaccato dalla muffa) prima?

