Città italiane, nel bagno di un ristorante compare un cartello (tutto da ridere) che spiega come scaricare

Per usufruire del bagno di un ristorante, bisogna obbligatoriamente essere dei clienti paganti. Nonostante una sorta di selezione all'ingresso, gli incivili abbondano e spesso a fine giornata i servizi igienici sono in pessime condizioni. Per questo, un ristoratore ha pensato bene di creare un cartello con le istruzioni su come usare il bagno.

Molti lo trovano ingiusto, ma dal 2012 è semplicemente la legge in Italia: per usufruire del bagno di un bar o di un ristorante, bisogna essere clienti paganti. Una sentenza del TAR della Toscana di più di dieci anni fa, infatti, ha stabilito che consentire "l'ingresso in maniera indiscriminata" ai servizi igienici di un locale comporterebbe una "eccessiva gravosità" sulle sue casse.

Per questo, oggi chi non vuole pagare per entrare nel bagno di un bar o di un ristorante, deve solo risultare simpatico ai proprietari - o implorarli. Oppure, ancora, intrufolarsi negli orari di punta (tutti l'abbiamo fatto almeno una volta), quando l'ultimo pensiero dei camerieri è capire chi può accedere al bar e chi no. Dal punto di vista dei ristoratori, questa sorta di selezione all'ingresso aiuta a non avere una toilette ancora più sporca rispetto al solito a fine giornata. Già, perché pur facendo entrare solo i clienti paganti, molto spesso, gli addetti alle pulizie si trovano davanti scene di puro degrado.

Nel bagno compaiono le istruzioni per l'utilizzo

Spesso, su Eccellenze Meridionali, abbiamo riportato segnalazioni di cartelli esilaranti comparsi nei bagni dei locali italiani. Uno dei più apprezzati è stato quello di un ristorante di sushi a Firenze, con un avviso per i clienti furbi e incivili. Oggi ci troviamo in un'altra città italiana, dove i gestori di un ristorante hanno creato un foglio A4 plastificato scrivendo le regole basilari su come utilizzare un WC. Si tratta di un tutorial molto dettagliato, che usa anche un tono piuttosto severo. Segno che gli addetti alle pulizie, ogni giorno, a fine turno trovavano scene pietose nei bagni del locale:

Geniale l'utilizzo della parola "bisogno" che, come noto, indica sia la necessità in senso stretto che un modo più educato per indicare le deiezioni umane. Così com'è notevole il fatto che abbiano usato due colori diversi per le due frecce del cartello. Probabilmente questo cartello dissacrante è frutto di una grande frustrazione. Gli incivili abbondano e, nonostante si trovino in un ristorante, si sentono in diritto di usare il bagno altrui senza prestare attenzione, perché "tanto poi qualcuno pulisce". Tutto sommato, basterebbe comportarsi come a casa propria e forse cartelli del genere nemmeno esisterebbero. Quanti, tra le mura domestiche, la fanno fuori dal vaso, non scaricano o usano molta più carta igienica del necessario?

