Friuli-Venezia Giulia, va al ristorante di Udine e pubblica lo scontrino: "Ecco quanto ho speso per un menù completo"

Friuli-Venezia Giulia, si reca al ristorante di Udine e mostra lo scontrino sui social: la sua spesa per un pasto completo

Udine, una suggestiva città situata nella regione del Friuli-Venezia Giulia, è rinomata non solo per il suo ricco patrimonio culturale e storico, ma anche per le sue attrazioni culinarie. La cucina del posto è una rappresentazione autentica della tradizione enogastronomica del Friuli, che combina ingredienti locali di alta qualità con influenze delle cucine vicine, come l'austriaca e la slovena. Una delle specialità più celebri del posto è il "frico," un piatto tradizionale a base di formaggio e patate. Esso è preparato con formaggio Montasio, a pasta dura, e patate. Gli ingredienti vengono fritti insieme in padella fino a formare una crosta dorata e croccante. Questo piatto è amato per la sua semplicità e il suo sapore ricco e viene spesso servito come antipasto o contorno.

Un'altra prelibatezza del Friuli-Venzia Giulia è il "prosciutto di San Daniele". Famoso in tutto il mondo per la sua qualità superiore, questo salume viene prodotto nella città che gli ha dato il nome e che si trova non lontano da Udine, utilizzando solo carne di maiale di alta qualità e sale marino. Tale cibo è sottoposto a un processo di stagionatura lungo e delicato che conferisce al prodotto finale un sapore inconfondibile e una consistenza morbida. La cucina locale include anche una vasta gamma di piatti a base di pesce, grazie alla vicinanza al mare Adriatico. I ristoranti offrono una selezione di frutti di mare freschi, come orate, branzini, calamari e gamberi spesso preparati con semplicità per permettere ai sapori naturali del pesce di brillare.

La polenta è un altro elemento chiave della cucina friulana ed è spesso servita come accompagnamento per piatti a base di carne o pesce. Questa viene preparata con farina di mais e può essere servita morbida o fritta fino a diventare croccante. Per quanto riguarda i formaggi, oltre al Montasio, il Friuli-Venezia Giulia è famoso per l'"Asiago", utilizzato in una varietà di preparazioni, tra cui il risotto e la polenta, e noto per il suo sapore intenso e la sua consistenza cremosa. I dolci friulani sono altrettanto deliziosi e includono il "gubana", un dolce a base di pasta sfoglia ripiena di noci, cioccolato, uvetta e liquore, e il "pitars", una sorta di focaccia dolce farcita con noci e zucchero. Infine, a Udine non mancano vini bianchi di alta qualità, come il Friulano, il Pinot Grigio e il Sauvignon Blanc. Ma quanto costa mangiare in città?

In conclusione, le attrazioni culinarie di Udine offrono un'esperienza gustosa e autentica della cucina friulana, caratterizzata dalla semplicità, dalla qualità degli ingredienti e dai sapori intensi. Un viaggio qui è un'opportunità per esplorare la ricca tradizione culinaria del Friuli-Venezia Giulia e gustare piatti deliziosi che celebrano le radici storiche e culturali della regione. Ma qual è la spesa per tutte queste bontà? Come sempre dipende da dove si mangia.

Su Facebook è apparso, ad esempio, uno scontrino che segna soli 14 euro per un pasto completo in un ristorante ad Udine. Il menù fisso comprende una bottiglietta di acqua, antipasti (come la polenta), primi (come gnocchi con funghi e salsiccia), secondi (come salsiccia e altra carne), contorni (come erbette rosse e finocchi all'arancia) e frutta.

