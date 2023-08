Parma, al bar spunta un cartello di ferie comico: "Chiuso dal 31 luglio al..."

Parma, all'interno di un bar molto amato un vecchietto espone un cartello di ferie comico (e, in fin dei conti, ragionevole): ecco da quando a quando il locale è chiuso

Parma è una città nel nord Italia, famosa per la sua ricca storia, la cultura culinaria e l'architettura affascinante. Una delle sue attrazioni principali è il Duomo di Parma, capolavoro dell'architettura romanica noto per la sua facciata decorata e per il maestoso interno, con affreschi di Correggio e altre opere d'arte. Accanto ad esso c'è il Battistero che presenta una cupola affrescata da Benedetto Antelami e una facciata intricata. Le attività per gli amanti della storia e della cultura non finiscono certo qui. Ad esempio, da visitare assolutamente è il Palazzo della Pilotta: il complesso ospita diversi musei, tra cui la Galleria nazionale con opere di artisti come Leonardo da Vinci, Canaletto e Parmigianino. Al suo interno c'è anche il Teatro Farnese, in legno, risalente al XVII secolo e considerato uno dei teatri antichi più belli del mondo.

La Chiesa di San Giovanni Evangelista è ancora una volta un'attrazione famosa per gli affreschi di Correggio, che includono una cupola illusionistica. E ancora ci sono da vedere a Parma il Parco Ducale (un luogo perfetto per una passeggiata rilassante con giardini ben curati, laghetti e statue), il Regio Theatre (noto per la sua acustica eccezionale e l'architettura sontuosa), il Museo Cinese ed Etnografico, la Casa della Musica e il Museo Glauco Lombardi. Insomma, sono tanti i motivi per vederla. E qualora vogliate prendere un buon caffè non mancano i bar... Tranne quando sono in ferie!

Parma, nel bar spunta un cartello di ferie esilarante: ecco cosa ha scelto di fare il vecchio proprietario

Parma è anche conosciuta per il suo cibo prelibato, come il prosciutto di Parma e il formaggio Parmigiano-Reggiano. Quindi, oltre alle attrazioni culturali, ci si può godere una vera esperienza culinaria mentre si è in città. Questo tipo di gioia passa anche per alcuni bar che vendono ottimi caffè e prodotti tipici. Uno di questi, come molti altri per la verità, chiuderà per ferie dal momento che è giunto il mese di agosto da qualche giorno e che è arrivato il periodo dell'anno adeguato per andare al mare o prendersi semplicemente una vacanza.

Così @cherubriella su Instagram ha postato una foto che mostra l'esercente di un bar alle prese con l'affissione del suo cartello di ferie esilarante che recita: "Chiuso per ferie dal 31 luglio al dipende". Le parole fanno sorridere perché lasciano intendere come l'uomo non abbia alcuna intenzione di tornare tanto presto a lavoro. D'altro canto gestire un'attività del genere può essere molto faticoso: anche solo avere a che fare con la clientela - purtroppo non sempre gentile, è impegnativo!

