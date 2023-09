Bar, cameriere mostra l'assurda richiesta di un cliente: "Cosa ho dovuto fare con un panino al prosciutto"

Un cameriere che lavora in un bar ha mostrato una richiesta molto particolare ricevuta da un cliente. C'entra un banale panino con il prosciutto. Cosa mai sarà potuto andare storto?

Chi lavora a contatto con il pubblico ha la sensazione che ogni anno questo tipo di mestiere diventi sempre più difficile. Non è un caso che l'estate del 2023 sia stata quella con la più alta concentrazione di scontrini pubblicati sui social da parte di clienti insoddisfatti e delusi per aver pagato più del previsto. Diversi bar e diversi ristoranti sono stati presi di mira per aver chiesto di extra di varia natura: dal taglio della torta, passando per quello del toast, oppure il piattino per far assaggiare un po' di pasta a un altro commensale.

L'ultimo caso in ordine cronologico riguarda proprio una torta: un bar di Ostia ha chiesto un sovrapprezzo per il tempo impiegato nel tagliarla. Di sicuro questo mestiere non era facile neppure venti anni fa, ma dopo i due anni di pandemia, secondo molti lavoratori della ristorazione, il cliente medio è diventato più esigente e pretenzioso. Chiunque lavori in un bar o in un ristorante ha molte storie da raccontare, di richieste assurde ricevute o di comportamenti incomprensibili messi in atto dai clienti. Su un noto gruppo Facebook, una persona che lavora in un bar ha condiviso una foto che è subito diventata iconica.

Dipendente di un bar mostra il panino tagliato in quattro (e da portar via...)

L'inflazione sempre più alta ha causato una contrazione nei consumi degli italiani. Non è un caso che, a livello nazionale, ci sia stato un calo della produzione dei rifiuti, un indicatore chiarissimo che gli italiani comprano sempre meno nei negozi e nei supermercati. Quello dell'inflazione è un problema serio, perché dai dati della grande distribuzione è emerso che i consumi di cibi sani come frutta e verdura siano calati per via dei prezzi sempre più alti. Non sorprende, dunque, che in un bar qualcuno abbia chiesto un panino con il prosciutto da portar via diviso in quattro.

Nei commenti, tuttavia, non tutti hanno criticato la richiesta del cliente. Se alcuni utenti hanno suggerito al proprietario del bar di far pagare il famoso extra per il taglio e la vascetta e altri l'hanno trovato "incredibile", c'è anche chi difende chi ha chiesto il panino tagliato in quattro. Qualcuno fa notare che la persona potrebbe avere problemi a mangiare pezzi grossi di pane ed abbia bisogno di fare morsi piccoli, oppure che debba condividerlo con altre tre persone. Sta di fatto che si tratta di una richiesta piuttosto inusuale ma, si sa, chi lavora a contatto con il pubblico deve fare il possibile per far vivere al cliente un'esperienza soddifacente.

