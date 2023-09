Capri, fanno un aperitivo al bar e mostrano lo scontrino: "Non ci torneremo mai più!"

Capri, degli amici si recano al bar per fare un aperitivo e pubblicano lo scontrino: ecco quanto hanno speso e perché sceglieranno di non tornarci

L'isola di Capri, situata nel Golfo di Napoli, è una delle mete turistiche più affascinanti e iconiche d'Italia. Le sue bellezze naturali, il clima mediterraneo e la ricca storia hanno attirato visitatori da tutto il mondo per secoli. La città campana offre una vasta gamma di attrazioni e attività che la rendono indimenticabile. Una delle più famose è la Grotta Azzurra, una caverna marina illuminata da una luce blu iridescente che crea uno spettacolo davvero unico. Entrare qui è un'esperienza magica che fa sentire come se si stesse entrando in un mondo incantato.

Il centro di Capri, con le sue stradine acciottolate, le boutique di lusso e i ristoranti tradizionali, è un luogo ideale per passeggiare e immergersi nell'atmosfera dell'isola. La Piazzetta, la piazza principale del posto, è il cuore pulsante dell'isola, dove ci si può sedere in un caffè all'aperto e godersi l'arte di fare "people watching". Per gli amanti della natura, l'isola offre una serie di sentieri escursionistici che conducono panorami mozzafiato. Il Monte Solaro, il punto più alto dell'isola, è raggiungibile con la funivia e offre una vista panoramica straordinaria sul Golfo di Napoli.

Capri è anche famosa per i suoi Faraglioni, tre imponenti scogli che emergono dal mare e sono diventati un simbolo dell'isola. Si possono ammirare da una barca o da terra, e sono una meta fotografica popolare. Se si è interessati alla storia e alla cultura, l'isola offre alcune attrazioni interessanti, tra cui Villa Jovis, una villa romana ben conservata che una volta fu la residenza dell'imperatore Tiberio. Inoltre, la Certosa di San Giacomo è un antico monastero certosino che ospita un museo d'arte e una biblioteca. Per gli amanti del mare, l'isola fornisce numerose opportunità per fare snorkeling, nuotare o noleggiare una barca per esplorare le calette nascoste e le spiagge pittoresche dell'isola. Tra le spiagge più famose ci sono Marina Piccola e Marina Grande. Ma quanto è costosa?

Capri, spunta uno scontrino folle: quanto hanno speso per un aperitivo

Anche la cucina di Capri è deliziosa con piatti tipici come la "insalata caprese" con mozzarella di bufala, pomodori freschi e basilico, o il "limoncello", un liquore al limone prodotto localmente. Andare al ristorante o al bar, qui tuttavia, potrebbe essere parecchio costoso essendo la bellissima isola un vero e proprio luogo turistico (tra i più visitati in Campania e in Italia) e che attira personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo. Di quanto possa essere cara la città si sono accorti alcuni ragazzi che hanno pubblicato lo scontrino di un aperitivo.

Per 3 bottiglie di acqua naturale da 75 cl (19,50 euro), 3 granite al limone (22,50 euro), 2 tè freddi con granita (16 euro), 2 Crodino (18 euro) e una bottiglia di Chardonnay (38 euro), la spesa totale è stata di 114 euro. A ben vedere lo scontrino, forse l'unica spesa sensata è il vino. Il costo dell'acqua al contrario è folle: 6,50 euro per una bottiglia da neanche un litro. Per questo, l'utente del post su Instagram scrive: "Dicono «Vabbè ma cosa vuoi farci, Capri è carissima». Ok. Ma uno poi ci tornerà mai? Io dico di no".

