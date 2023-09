Marito e moglie dipingono la loro casa totalmente di nero: "Ecco perché l'abbiamo fatto"

Marito e moglie hanno preso una decisione molto singolare: dipingere la facciata della loro casa di nero. L'abitazione spicca sicuramente rispetto alle altre, ma non c'entra il fatto di volersi 'differenziare'.

In molte città italiane, piccole e grandi, non è possibile dipingere la facciata della propria casa del colore che si desidera. Per via dei vincoli paesaggistici, infatti, quasi sempre è richiesto di utilizzare un colore tendente al chiaro, in modo da avere un'armonia cromatica. In altre parti del mondo, invece, c'è totale libertà anche in questo senso e non è impossibile notare una casa totalmente nera o rosa shocking al fianco di una bianca. A Baltimora, nota città degli Stati Uniti, marito e moglie hanno preso una decisione decisamente fuori dal coro.

La coppia è formata dall'artista Vee Miller e il marito Derek. I due hanno preso in affitto una casa costituita nel 1850, di cui però non gradivano l'aspetto interiore ed esteriore. Per questo, marito e moglie hanno deciso di renderla molto diversa da quelle nei dintorni. In che modo? Dipingendola di nero. La casa è talmente 'famosa' da avere un suo account Instagram, @herblackhome. Proprio sul profilo social, l'artista Vee Miller ha parlato del motivo che l'ha spinta a prendere una decisione così drastica per la sua abitazione.

Marito e moglie dipingono la casa di nero: il motivo non è quello che immaginate

"Sono letteralmente ossessionata dal colore nero. Non mi immagino una vita senza di esso. I colori normali mi stressano, perché ognuno di loro è associato a un tipo di umore o di sentimento. Io, personalmente, vesto sempre e solo di nero. Ho solo un paio di maglie di colore diverso, ma non le metto quasi mai. Amo l'oscurità del nero, lo trovo molto elegante e perfino sexy da un certo punto di vista. Ovviamente molti non sono d'accordo con me, ma io mi sento così", ha dichiarato Vee Miller. Su Instagram, ha mostrato sia l'interno che l'esterno della casa. Anche dentro, il nero abbonda (per quanto non sia davvero il colore dominante almeno in salotto).

"Nel salotto il nero non è tantissimo, mentre sopra abbiamo due stanze da letto e un bagno, che sono neri all'80%. Le mura, i letti sono neri, così come la cucina". Sui social, marito e moglie hanno anche condiviso alcuni video registrati dalle telecamere di sicurezza che mostrano le reazioni dei passanti a quella vista oggettivamente singolare. "Non so perché così tante persone associno il nero all'energia negativa. Molti mi dicono che casa mia è troppo nera, io le ignoro perché credo che sia impossibile accontentare tutti". La buona notizia è che i loro vicini hanno gradito e, soprattutto, non temono che il valore del loro appartamento si abbassi perché, al suo fianco, ce n'è uno totalmente nero: "Tutti la amano".

LEGGI ANCHE: Roma, proprietario di una casa vacanza mostra il disastro lasciato dagli ospiti: "Tocca fa' una gara d'appalto"