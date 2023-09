Cani vengono applauditi senza motivo sul posto di lavoro: le loro reazioni sono adorabili

Alcuni cani sono stati applauditi (senza un reale motivo) da alcuni esseri umani sul loro posto di lavoro. Le reazioni degli animali non sono tutte uguali, ma nessuna di loro vi deluderà.

In molti paesi stranieri, è possibile far entrare i propri cani sul posto di lavoro. Alcune aziende, soprattutto multinazionali, capiscono il disagio di lasciare un animale solo per ore e ore dentro casa e permettono ai dipendenti di portarli in ufficio. In Italia, al momento, quest'abitudine è poco diffusa, ma alcune grandi aziende con uffici spaziosi stanno iniziando a permettere ai propri dipendenti di portare con sé i cani. Oltre che per evitare loro ore di solitudine, i cani sanno essere un'ottima compagnia per i lavoratori, che di tanto in tanto possono distrarsi e ottenere una scarica di buon umore gratuita.

In alcune aziende, è il datore di lavoro a 'imporre' la loro presenza. Alcune persone sono più produttive quando sono di buon umore e un cane sicuramente li aiuta in tal senso. Chiaramente ciò non è possibile proprio in tutti gli ambienti di lavoro. Secondo l'articolo 2087 del Codice Civile, in alcuni luoghi il loro ingresso è vietato: un esempio sono gli ospedali e gli stabilimenti industriali dove si trattano materiali ad alto rischio. Ogni azienda, nel proprio regolamento interno, è libera di vietarne l'ingresso. Quelle che, al contrario, lo permettono, quasi sempre hanno delle aree riservate agli animali, accessibili dai dipendenti durante le pause.

Cani vengono applauditi 'senza motivo': la loro reazione è adorabile

In occasione della Giornata Internazionale del Cane celebrata il 29 agosto, un'azienda di nome Becopets ha ideato un'iniziativa in favore dei cani che quasi tutti i giorni popolano i loro uffici. Ai dipendenti, infatti, è stato chiesto semplicemente di applaudirli all'ingresso dell'area comune. Nel filmato, si vedono diverse razze prendersi gli applausi degli esseri umani: il primo è Rufus, un cocker dal colore vaniglia, che tuttavia si limita a scodinzolare e ad andare via subito dopo. Tarka, un Labrador nero femmina, è la più felice di quel momento e si lascia accarezzare.

I commenti, come raramente succede sui social, sono poco divisivi. Quasi tutti si complimentano con gli ideatori dell'iniziativa ed esprimono la loro approvazione per i vari cani. La preferita sembra essere Belle, la cocker nera e anziana che all'apparenza è la meno impressionata di tutti da quella particolare accoglienza. I cani meritano tutte le attenzioni di questo mondo, perché sono esseri speciali che ci migliorano la vita. Quasi nessuno di loro capisce il significato di un applauso, ma il fatto che tutti scodinzolino lascia intendere che siano felici, per quanto leggermente confusi. E noi che ne abbiamo uno per questo li amiamo.

