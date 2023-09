Roma, proprietario di una casa vacanza mostra il disastro lasciato dagli ospiti: "Tocca fa' una gara d'appalto"

Gestire una casa vacanza non è facile come può sembrare. Il proprietario di una struttura a Roma ha mostrato un check out particolarmente impegnativo. I suoi ospiti, infatti, gli hanno lasciato un bel po' di oggetti (oltre che tanto disordine).

Se escludiamo il 2020 e il 2021 per ovvi motivi, negli ultimi dieci anni le grandi città italiane hanno subito grandi cambiamenti per quanto concerne l'edilizia privata. Trovare una casa in affitto nei centri storici di Napoli, Roma e Firenze (solo per citare i casi più noti) è diventato un'impresa. Le poche stanze e i pochi appartamenti disponibili per 12 mesi l'anno hanno subito un aumento di prezzo non indifferente. La causa principale è da ricercare nell'aumento di case vacanza, bed and breakfast e in generale strutture extra alberghiere.

Negli ultimi dieci anni, per via di varie cause e concause, sono aumentati anche i turisti stranieri in Italia e, per ovvi motivi, la richiesta di alloggi per brevi(ssimi) periodi. Il proprietario di un appartamento, facendo un rapido calcolo, molto spesso preferisce destinare ad uso turistico il proprio immobile, dato che con la giusta pubblicità, in un anno riuscirà a guadagnare molto di più rispetto a quanto farebbe se ricevesse un canone mensile d'affitto. Ma la vita dell'host è tutta rose e fiori? Il proprietario di una casa vacanza di Roma ci mostra che le giornate 'no' capitano anche alle persone appartenenti a questa categoria.

La casa vacanza di Roma sembra essere stata attraversata da un uragano

Danilhost, come tanti altri colleghi italiani e stranieri, mostra quasi tutti i 'check out' che affronta come proprietario di una casa vacanza. A voler essere precisi, il check out è il momento in cui un ospite lascia la struttura. Quello che affronta lui sono le pulizie immediatamente successive al check out. Essendo un lavoro a contatto con il pubblico, le condizioni dell'appartamento sono imprevedibili. Alcuni lo lasciano perfettamente in ordine, altri si limitano a non lasciare un disastro e altri ancora non si curano minimamente del disordine. Gli ultimi ospiti della casa vacanza di Roma in questione appartengono senza dubbi alla terza categoria. Ecco il video dell'host romano che mostra come nell'appartamento sembra essere passato un uragano.

Oltre a caramelle, accendini, integratori in polvere, gomme, spuntano anche dei prodotti per la pulizia del corpo e del viso. Una delle persone che ha dormito qui ha pefino scritto: "Sii felice" in inglese sullo specchio con il pennarello. Per tutti gli oggetti che sono stati lasciati in casa, il propretario fa sapere che: "Qua tocca fa' 'na gara d'appalto per mette a posto". Le immagini parlano chiaro e dimostrano come gli ospiti incivili esistano a Roma, a Firenze e a Napoli. Anche la criticatissima categoria dei proprietari di case vacanza deve fare i conti con la maleducazione della gente. Certo, i gudagni sono più facili rispetto a tanti altri mestieri, ma non è il lavoro perfetto (che - ve lo diciamo nel caso in cui lo sappiate - non esiste).

