Roma, incivile parcheggia dentro la pompa di benzina e crea disagi a tutti: dov'è successo

Quanto è grave il problema dell'inciviltà a Roma? Molto, a giudicare da quello che emerge dalla cronaca locale. Nei giorni scorsi, un'auto bianca è rimasta parcheggiata per una giornata intera dentro un distributore di benzina.

Ogni periodo storico ha la propria sfida. Quella attuale, a livello globale, è combattere l'inquinamento, una delle cause principali del cambiamento climatico e degli eventi meteo estremi. Per evitare che il pianeta si surriscaldi ulteriormente, c'è bisogno di cambiare stile di vita. Uno dei tanti cambiamenti richiesti in molte città italiane è quello di sbarazzarsi delle auto vecchie e inquinanti. Prendiamo l'esempio di Roma: nella capitale circolano 2,7 milioni di veicoli e, di questi, oltre 500.000 rischiano di essere esclusi dalla nuova Zona a Traffico Limitato che partirà dal 1° novembre.

Lo dice un'analisi realizzata da Facile.it e Assicurazone.it, prendendo come campione le auto che hanno circolato sulle strade italiane nei primi sei emsi del 2023. L'età media delle macchine che girano a Roma è di 11 anni e 4 mesi. Nel resto del Lazio va peggio: a Frosinone e Rieti, si alza fino a 12 anni e 11 mesi, mentre a Viterbo 12 anni e 6 mesi e a Latina 12 anni e un mese. A Roma, per l'esattezza, ci sono oltre 340.000 auto a benzina Euro 0, 1 e 2, mentre quelle diesel Euro 0, 1, 2 e 3 sono poco più di 197.000. In totale, le macchine di un romano su cinque (il 19%). Nessuna di queste, a partire dal 1° novembre, potrà circolare nella zona a traffico limitato, che interesserà gran parte del territorio comunale (solo negli orari di punta).

Roma, la macchina lasciata dal benzinario per una giornata intera

Roma è grande, ma rileggiamo per bene il numero di auto circolanti: 2,7 milioni. Una cifra spaventosamente alta. Non sorprende, dunque, che in molte zone della città ci sia carenza di posti auto. Tuttavia, nulla giustifica le soste illegali che ogni giorno si vedono nell'Urbe. Per quanto su Eccellenze Meridionali vi abbiamo segnalato spesso scene assurde, l'ultima in ordine cronolgico forse le supera tutte. Nell'elegantissimo quartiere Parioli, nelle vicinanze di piazza Santiago, il proprietario di un'auto ha avuto l'ardore di parcheggiare dentro la stazione di servizio. Ancora più grave il fatto che non abbia occupato uno spazio marginale, ma si sia piazzato a pochi centimetri dalle pompe per il self service.

L'autore della segnalazione specifica: "Era chiuso però comunque nessuno ha potuto utilizzare il self". A Roma, più una cosa sembra fantascienza, più è vera. Che si tratti di un incivile è certo. Il proprietario della stazione di serviziodi certo non avrebbe lasciato la sua auto davanti all'erogatore fai-da-te, perdendo così potenziali decine di euro in una giornata. La speranza è che proprio il gestore, abbia preso il numero di targa ed abbia inviato documentazione fotografica ai Vigili Urbani di Roma affinché l'incivile riceva una multa saltissima per l'occupazione indebita di suolo privato.

