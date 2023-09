Non beve alcool per trenta giorni: "Vi spiego perché l'ho fatto e quanto ho risparmiato"

Una tiktoker ha fatto una sfida con sé stessa: eliminare l'alcool per trenta giorni, peraltro nel cuore dell'estate. Alla fine, ha spiegato perché l'ha fatto, quanto ha risparmiato e quali bevande alternative ha consumato nei momenti di socialità.

Sugli effetti positivi dell'alcool sulla salute c'è stato un acceso dibattito tra studiosi. Alcuni sostengono che bere molto faccia molto male e bere poco faccia poco male. Detto in altri termini, non c'è nessun privilegio legato al consumo di alcool. Alcuni studi hanno dimostrato che il vino e la birra hanno alcuni effetti positivi sul corpo umano, ma non mancano gli scettici che affermano come gli svantaggi siano di gran lunga superiori e che il miglior drink è quello che non si beve. Nonostante ciò, in Italia e nel mondo, abbondano gli amanti dell'alcool.

Il 2020 e il 2021 sono due anni che hanno segnato profondamente gli esseri umani. Le pesanti restrizioni adottate da quasi tutti i paesi mondiali hanno avuto altrettanto pesanti conseguenze negative sulla psiche umana. Alcune persone, per affrontare le lunghe giornate invernali di segregazione - magari in solitudine - si sono rifugiate nell'alcool, facilmente reperibile anche nei mesi più duri delle restrizioni anti-Covid. Zero interazioni umane, pochissima attività fisica e consumo moderato di alcool sono una combinazione devastante per la salute fisica e mentale. Ecco perché, nei mesi successivi alla fine della pandemia, molte persone ne hanno ridotto drasticamente il consumo.

Senza alcool per 30 giorni, l'esperimento di una tiktoker

Ale Lanza, che non è la più famosa 'scrittrice' Alessia Lanza, è una tiktoker con oltre 17.000 follower. Nel cuore dell'estate, ha voluto testare sé stessa: non consumare alcool per 30 giorni. E, a conti fatti, ci è riuscita. Lei stessa, tuttavia, ha ammesso di aver sgarrato "in un paio di occasioni". Come ammesso dalla diretta interessata: "In un pranzo a base di pesce vista mare ho voluto coronare il momento con un bicchiere di vino. Se avessi rinunciato, mi sarei privata di un piacere troppo grande dal punto di vista gustativo". Questo è il video completa in cui spiega perché lo ha fatto:

Insomma, dopo la pandemia sempre più persone hanno ridotto drasticamente il consumo di alcool per motivi di salute mentale e fisica. La stessa Ale Lanza ammette che i risultati ci sono stati: aveva più energia, ha dormito meglio ed ha avuto meno cali motivi. I soldi risparmiati? 150 euro in un mese. Infine, le alternative: oltre a vini, birre e distillati senza alcool, ci sono svariati soft drink che non conosceva e che le sono piaciuti. In un altro video, ha mostrato quasi tutto quello che ha bevuto nel mese da astemia: dal gin tonic con gin 0% alcol, al succo di pomodoro, passando per vari tè freddi, acque frizzanti in lattina e cocktail non alcolici.

