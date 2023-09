Verona, mostra lo scontrino della cena in osteria: "Per due pizze e qualche birra è oggettivamente troppo spendere..."

Verona, un uomo si reca in osteria e mostra lo scontrino per due pizze: secondo lui è oggettivamente troppo spendere una cifra simile

Verona è una città incantevole situata nella regione del Veneto, nel nord Italia. Oltre alle sue famose attrazioni storiche, è nota anche per le sue tradizioni culinarie che riflettono la ricca cultura della regione. Così, accanto all'Arena (un antico anfiteatro romano che attira amanti dell'opera da tutto il mondo) e alla Casa di Giulietta con il suo famoso balcone (meta di pellegrinaggio per gli innamorati e i fan di William Shakespeare), ci sono tanti motivi 'culinari' per visitare questa località. Uno di questi è la pastasciutta veronese, una pasta fresca come i "bigoli" o i "casoncelli," spesso condita con sughi a base di carne, come il famoso "ragù d'anatra." Il risotto all'Amarone è un altro piatto tipico da non perdere.

La città di Verona è situata nella regione vinicola della Valpolicella, nota per il vino Amarone. Questo vino rosso robusto e corposo è prodotto da uve appassite e invecchiato in botti di legno. Una visita a una cantina vinicola locale per degustare l'Amarone è un'esperienza culinaria imperdibile. La destinazione del nord Italia offre inoltre una varietà di prelibatezze di strada. Si possono gustare "soffici," focaccine farcite con salumi e formaggi locali, o "polenta e osei," un piatto tradizionale a base di polenta con uccelli da cacciagione. Inoltre, è impossibile non assaporare i dolci veronesi come i "baci di Romeo e Giulietta" o i "pandori," (sì, il dolce natalizio simile al panettone ha origini veronesi).

Per immergersi nella tradizione culinaria di Verona, è possibile anche visitare i mercati alimentari come il Mercato di Piazza delle Erbe. Qui si possono acquistare prodotti freschi, formaggi, salumi e prelibatezze locali direttamente dai produttori. Insomma, la città è tutta da esplorare, ma occhio a mangiare sempre fuori, ci potrebbero essere delle spese ingenti!

Verona, va in pizzeria e spende moltissimo: ecco per quale motivo lo scontrino segna una cifra così alta

In sintesi, Verona è una città che offre una vasta gamma di tradizioni culturali e culinarie. Dai classici piatti di pasta e vino Amarone alla storia di Giulietta e Romeo, è una destinazione che delizia i sensi e offre un'esperienza autentica della cultura italiana. Come tutte le località turistiche, tuttavia, anche i prezzi di quest'ultima non sono bassissimi. Così, un signore ha pubblicato uno scontrino che per due pizze segna ben 64 euro di spesa!

Il costo elevato è dovuto in parte al coperto (di 2,50 euro a testa), in parte alle bibite (ben 5 birre!), tuttavia l'uomo che pubblicato lo scontrino su Facebook lamenta soprattutto il fatto che le pizze siano particolarmente esose in questa pizzeria. In effetti, a infastidire il consumatore è che per aggiungere ingredienti sulla pizza siano stati aggiunti anche soldi sul conto, mentre per toglierli non siano stati sottratti euro alla ricevuta finale. Così, una pizza con salame e aggiunta di grana e carciofi è costata ben 13,50 euro, mentre una capricciosa con aggiunta di salame piccante 12,50 euro. "Mi sembrava oggettivamente troppo 64 euro per due pizze e qualche birra", commenta l'uomo.

