Puglia, sull'albero a Lucera compare una lavagnetta con una scritta audace: "Frutta..."

Puglia, su di un albero a Lucera è apparso un cartello alquanto bizzarro: ecco perché potrebbe averlo scritto un fruttivendolo

Lucera, una città situata nella regione della Puglia, nel sud dell'Italia, è una località che racchiude una ricca storia e un patrimonio culturale affascinante. Essa offre una serie di attrazioni che invitano i visitatori a immergersi nel suo passato e a scoprire la sua bellezza e autenticità. Uno dei punti di riferimento storici più significativi è il suo anfiteatro romano ben conservato, che può ospitare fino a 18.000 spettatori. Questo è una testimonianza dell'antica grandezza del posto durante l'epoca romana e rappresenta un luogo affascinante.

Il Castello di Lucera è un altro gioiello storico che attira l'attenzione dei visitatori. Costruito dagli Svevi nel XIII secolo, è un'imponente fortezza medievale con torri difensive e mura imponenti. Una visita ad esso regala non solo una vista panoramica sulla città, ma anche l'opportunità di immergersi nella storia medievale. Anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta (romanica e gotica) merita una visita per ammirare la sua architettura e gli affreschi all'interno. È un luogo di importanza religiosa e storica per la comunità.

Lucera è anche sede di musei che offrono uno sguardo più approfondito sulla sua storia e cultura. Il Museo Civico ospita una collezione di reperti archeologici che spaziano dall'epoca romana a quella medievale. Il Museo della Casa Storica, invece, fornisce un'opportunità unica di immergersi nella vita quotidiana delle generazioni passate attraverso la ricostruzione di una casa tipica dell'epoca. Dal punto di vista culinario, la città dà l'opportunità di gustare i piatti tradizionali della cucina pugliese. Si possono assaporare le specialità locali come le orecchiette con le cime di rapa, le focacce farcite e i dolci come il pasticciotto. Inoltre, il Mercato Rionale di Lucera è un luogo ideale per acquistare prodotti freschi, formaggi, salumi e altre prelibatezze locali... Compresa la frutta!

Puglia, sull'albero di Lucera spunta un cartello ambiguo: ecco com'è la frutta qui

In sintesi, Lucera è una città che unisce storia, cultura e gastronomia in un mix affascinante. Con le sue attrazioni storiche, musei e prelibatezze culinarie, offre ai visitatori l'opportunità di immergersi in una parte autentica dell'Italia meridionale. E spesso, guardandosi intorno, si possono beccare anche bellezze differenti da quelle che si potrebbero immaginare, come cartelli esilaranti che suscitano il riso.

Questa volta si tratta di una lavagnetta affissa su di un albero e segnalata dalla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4. Con gesso o bomboletta bianca (non è immediatamente comprensibile) è apparsa una scritta bianca e insolita che recita: "Frutta se*y". Cosa significa? Forse si tratta di un ambulante che ha dimenticato il proprio cartello o più semplicemente che l'albero in questione produce dei buoni frutti. Purtroppo non lo sapremo mai, ma l'avviso resta bizzarro.

