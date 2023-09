Policastro, va al lido e pubblica lo scontrino matto per tre bibite e patatine: il costoso supplemento scatena il web

Policastro, si reca al lido per prendere tre bibite e una busta di patatine e mostra lo scontrino folle: ecco quanto ha speso e per cosa ha dovuto pagare un supplemento

Policastro è una deliziosa località costiera del sud Italia. Questa incantevole cittadina offre una combinazione di bellezze naturali, storia e cultura che la rendono una meta ideale per i visitatori che desiderano esplorare la costa tirrenica. La destinazione vanta alcune spiagge affascinanti e ben curate, ideali per rilassarsi al sole e fare il bagno nelle acque cristalline. Tra le rive più popolari ci sono la Spiaggia del Porto e la Spiaggia dell'Isola. Il centro storico, poi, è un labirinto di vicoli stretti e pittoresche piazzette. Qui si può passeggiare tra edifici storici, chiese antiche e case colorate, assaporando l'atmosfera autentica della città.

A breve distanza da Policastro, c'è il Castello di Capo Palinuro, una fortezza medievale che offre una vista panoramica sulla costa e sul mare. Questo luogo è perfetto per una gita fuori città. Invece, nel cuore della città c'è la Chiesa di San Giovanni Battista, un esempio di architettura religiosa di rilevanza storica e artistica. L'interno è decorato con affreschi e opere d'arte. Grazie alla sua posizione costiera, il posto offre numerose opportunità per escursioni in barca lungo la costa. È possibile visitare grotte marine, fare snorkeling o semplicemente godersi una giornata in mare.

La zona circostante a Policastro è caratterizzata da panorami mozzafiato. Si possono fare escursioni e passeggiate panoramiche nelle colline circostanti per ammirare la bellezza naturale della regione. Durante l'estate, la città ospita spesso eventi culturali e feste tradizionali, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nella cultura locale e di partecipare alle festività. Infine, come molte altre zone del sud Italia, anche Policastro è rinomata per la sua cucina mediterranea. I ristoranti offrono piatti a base di pesce fresco, pasta fatta in casa e specialità regionali come la "spaghetti alla puttanesca". Non ci si può dimenticare di assaporare anche il gelato in uno dei bar locali. E proprio qui si può bere qualcosa di fresco... Ma a che prezzo?

Policastro, scontrino 'pazzo' al lido: ecco la spesa per tre bibite fredde e una busta di patatine

In sintesi, Policastro è una località affascinante che combina una bellissima costa, un centro storico affascinante e una ricca tradizione culinaria. È una destinazione ideale per chi cerca una vacanza rilassante e autentica sulla costa tirrenica italiana. Eppure, quando si è in ferie si dovrebbe essere abituati a spendere un po' in più, soprattutto considerando che la maggior parte delle volte si trascorrono giorni in luoghi fortemente turistici come quello esaminato oggi.

Qualcuno tuttavia non la pensa così dato che ha pubblicato uno scontrino su Facebook in cui racconta come abbia speso per tre bibite e una busta di patatine 10,80 euro in un lido sul Golfo di Policastro. Il problema evidenziato non riguarda tanto la spesa effettuata quanto il supplemento di ben 50 centesimi a bevanda solo per l'aggiunta di ghiaccio. Se specificato nel menù, tuttavia, questo è del tutto appropriato, per quanto possa creare dispiacere e nervosismo nel consumatore.

LEGGI ANCHE: Roma: va al supermercato a comprare la pancetta e mostra lo scontrino, ma a fare scalpore non è il prezzo