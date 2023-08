Massa Lubrense, proprietaria di un B&B mostra come i clienti incivili hanno lasciato casa: "Il peggior check out di sempre"

Massa Lubrense, dei clienti incivili lasciano la casa in affitto in stato pietoso e la proprietaria mette tutto su TikTok: ecco il video incriminato

Massa Lubrense, situata nella splendida regione della Campania, è una destinazione affascinante che attrae visitatori da tutto il mondo. Questa pittoresca cittadina costiera offre una varietà di attrazioni che celebrano la bellezza naturale della costa amalfitana e la sua ricca storia.

Una delle bellezze più iconiche di Massa Lubrense è la sua costa mozzafiato. Le scogliere a picco sul mare, le spiagge nascoste e le baie cristalline creano uno scenario spettacolare per coloro che desiderano godersi il mare e il sole. Cala di Mitigliano e Marina del Cantone sono alcune delle splendide spiagge che meritano una visita. Così è ovvio che in zona ci siano tanti affittacamere, b&b, hotel e luoghi dove poter villeggiare, essendo il posto chiaramente molto turistico. Meno ovvio, invece, lasciare tali edifici sporchi!

Massa Lubrense, la disavventura della proprietaria di un bed and breakfast: "I clienti peggiori di sempre"

"POV: hai un B&B", si legge all'inizio del video pubblicato dalla TikToker Alessia Minieri (@alessiaminieri8). Non ci sarebbe nulla di male in questo, se non fosse che subito sotto appare la scritta: "Peggior check out di sempre". Ma cosa hanno combinato gli ospiti? In primis, hanno lasciato il portone spalancato, mancando totalmente di rispetto alla proprietaria delle camere. Questo, tuttavia, è davvero il minimo, rispetto a quello che si vede subito dopo.

"Devo dire che le premesse sono ottime", afferma la TikToker inquadrando sul balcone un tavolo sporco con un bicchiere contenente quelli che sembrerebbero mozziconi di sigaretta. "Gesù", esclama la donna visibilmente scioccata dallo stato della cucina, dove pentole e stoviglie rigorosamente unte sono state lasciate in ogni appoggio disponibile. Nella camera da letto, poi è anche peggio, con tutto in disordine. "Posso piangere?", si domanda la poverina. Le condizioni del bagno, poi, sono anche peggio: carta igienica sporchissima di chissà cosa in ogni dove e luci accese come se la corrente non avesse un costo.

"Ok, faccio rifornimento", ammette con una certa arrendevolezza, recandosi ad acquistare tutto il necessario per pulire il porcile lasciato dai clienti incivili. Non le resta, poi, che pulire il disastro. "La cosa divertente è che il secchio è vuoto", racconta la TikToker inquadrando proprio la pattumiera, "è tutta in giro la spazzatura". Assurdo come gli ospiti del B&B abbiano lasciato piatti di pasta pieni, residui di cibo vario, scatolette di cartone di fast food semi-piene, spaghetti incrostati sul piano cottura e merendine lasciate a metà. "Ma come si fa? Dov'è il rispetto per il lavoro altrui?", si domanda la proprietaria dell'immobile di Massa Lubrense. "Una cosa indicibile. Che schifo", il commento della donna, alla quale è impossibile non unirsi. E il web esclama a gran voce di fare recensione negativa a questi clienti pessimi!

