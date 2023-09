Climatizzatore, "Ecco cosa succede quando chiedi a tuo cugino per risparmiare": un disastro

In un'epoca in cui l'inflazione è a livelli record da trent'anni, ognuno cerca di risparmiare. Montare un climatizzatore non è un'impresa facile ed ha bisogno dell'intervento di un professionista. A volte, però, capita anche che chi di dovere svolga malissimo il suo compito.

L'estate sta finendo e soprattutto al Centro e al Sud Italia, il mese di luglio è stato bollente. Rispetto al 2022, al Nord le giornate di caldo estremo sono state di meno, sebbene in certi giorni il termometro abbia superato valori superiori a 40°. Un alleato degli italiani nel corso dell'estate è il caro e (non troppo) vecchio climatizzatore. Molti si chiedono come chi ci ha preceduto affrontassero le giornate più calde dell'anno senza di esso. Fino a quarant'anni fa, non esisteva certo l'aria condizionata come la conosciamo oggi e ci si accontentava dei ventilatori.

È altrettanto vero che tenere acceso il climatizzatore per ore e ore va a influire negativamete sulla bolletta dell'energia elettrica. Anche la stessa esposizione prolungata all'aria condizionata può causare problemi di salute, come mal di gola o raffreddore. Tornando all'aspetto economico, sia l'installazione che la manutenzione dei climatizzatori non sono spese irrisorie. Per questo, molte persone tentano di risparmiare il più possibile, facendolo installare a tecnici alle prime armi o non professionisti. Come capita spesso in situazioni del genere, i danni causati dall'incompetenza potrebbero costare più della parcella di un tecnico certificato.

Il climatizzatore installato dal 'cugino' non va proprio

Non è da sottovalutare neppure il fatto che spesso, in casa, c'è bisogno di più di un climatizzatore. Quantomeno nelle stanze da letto, infatti, ne servirebbe uno per ogni ambiente. Eppure qualcuno che cerca strade (parecchio) alternative per dimezzare i costi c'è sempre. Su Instagram, è diventato virale il video registrato in Italia di un climatizzatore installato in maniera oggettivamente assurda. Il tecnico, infatti, per garantire fresco a due stanze con un solo condizionatore, lo ha diviso perfettamente a metà. Sembra un fotomontaggio, ma è tutto vero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Tana Dank (@la.tana.dank)

Nei commenti, c'è anche chi fa notare: "L'idea non è male, per pulire il filtro però devi buttare giù il muro". Non sappiamo cosa passasse nella mente del proprietario della casa e del presunto cugno che ha installato questo climatizzatore. Sta di fatto che a primo impatto la soluzione sembra geniale, ma con il passare degli anni è altamente probabile che nascano problemi. Quando bisognerà pulire i filtri o, in generale, intervenire sul dispositivo, come si deciderà su quale lato intervenire? Come si farà a smontarlo senza danneggiare il muro? Inoltre, se un giorno dovesse venire rimosso, bisognerebbe anche spendere qualche centinaia di euro per 'ricostruire' il muro. Siamo sicuri che ne sia valsa la pena? Ai posteri l'ardua sentenza.

