Passeggera viene invitata a 'coprirsi' dall'assistente di volo: "Vi sembro indecente?"

Non sempre volare è un'esperienza piacevole. Una passeggera ha provato vergogna dopo che l'assistente di volo, in aereo, ha definito 'indecente' il modo in cui era vestita. La donna ha pubblicato uno sfogo pubblico, trovando ingiusto il trattamento riservatole.

Molte persone, soprattutto in occasione delle primissime volte, sono entusiaste di viaggiare in aereo. Tuttavia, per quanto generalmente sia considerato superiore e più 'cool' rispetto ad altri mezzi di trasporto, ha pressappoco gli stessi limiti. Anche in aereo può facilmente capitare un ritardo o un disservizio. Basti pensare a cosa è successo venerdì 1° settembre 2023, quando una donna è stata vittima di un violento attacco di diarrea e tutti i passeggeri del volo intercontinentale sono stati costretti a tornare indietro.

Quasi sempre gli/le assistenti di volo che si trovano a bordo sono affabili, disponibili e gentili. Devono esserlo per mestiere, d'altronde. Tuttavia alcune, forse per attitudine o forse perché alle prese con una giornata storta, lo sono molto di meno. Questa è la storia di Maggie Thorne, passeggera a bordo di un aereo, che ha visto il suo volo rovinato per colpa di un commento da parte di una hostess. Il suo sfogo è diventato virale su X (in precedenza Twitter) e praticamente tutti gli utenti si sono schierati dalla sua parte. Vediamo cosa le è successo.

Passeggera insultata dall'assistente di volo per il suo outfit

La passeggera, 42 anni, ha scelto un outfit molto comodo per il suo viaggio in aereo da Orlando a Nashville, operato da Southwest Airlines. Cosa ha indossato? Un top nero, pantaloni a vita alta e un cappellino nero. "L'assistente di volo mi ha insultato davanti a tutti, dicendo che il modo in cui sono vestita è indecente", ha detto nel video diventato virale su X. "Davvero nel 2023 devono succedere queste cose? I passeggeri attorno a me erano scioccati quanto me nel sentire quelle parole", ha assicurato la 42enne. E ancora: "Nessuno dovrebbe importi cosa indossare e cosa no. Quanto successo è inaccettabile".

@SouthwestAir attendant just shamed me in front of passengers saying my attire wasn’t appropriate.A tank top and high waisted pants.Flight 1039,Is this really happening in 2023? The passengers around me were stunned as she shamed me for all to hear. pic.twitter.com/weWGQifv3h — Maggi Thorne 🎀 (@Nvr_GvUp) September 1, 2023

Per quanto la maggior parte delle persone si siano schierati dalla parte della passeggera, c'è anche chi l'ha criticata. "Quello non è né un top né una canotta: è un reggiseno", recita uno dei commenti contrari più apprezzati. Altri gli danno corda: "L'assistente avrà pensato che stessi indossando solo un reggipetto e per questo ti ha fatto quel commento. Ti ha dato un consiglio e tu hai postato sui social senza il suo permesso. Sei tu dalla parte del torto". In un'intervista al sito Insider, la 42enne ha ammesso di aver risposto "no" alla richiesta della hostess di coprirsi, dal momento che in quel settore dell'aereo non c'era alcuna regola sull'abbigliamento formale. L'unica indicazione da rispettare era quella di non apparire "osceni o offensivi", cosa che lei non sentiva di aver fatto.

