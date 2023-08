Australia, si rifiuta di andare al matrimonio dell'amica: "Mi ha chiesto un salasso per farle da damigella!"

In Australia una sposa invita una sua amica come damigella al proprio matrimonio, ma non si rende conto di avere una pretesa economica folle: quanto avrebbe dovuto sborsare l'altra se non si fosse rifiutata di andare alla cerimonia

Ci spostiamo in Australia dove una donna ha fatto grosse rivelazioni in merito alla cifra che la sua amica le avrebbe chiesto di sborsare in qualità di damigella al suo matrimonio. Grace, colei che avrebbe dovuto stare al fianco della sposa nel suo giorno più bello, ha telefonato in diretta alla trasmissione radiofonica australiana Smallzy's Surgery non sapendo come comportarsi visti i soldi richiesti dall'altra. In base a quanto ha raccontato la futura consorte si aspettava 10.000 dollari da ogni damigella d'onore in modo tale da coprire il costo del suo addio al nubilato (a più tappe), una vacanza termale pre-matrimoniale e il matrimonio in quel di Bali, in Indonesia.

Ovviamente la richiesta era un vero e proprio salasso, soprattutto perché non tutti possono permettersi cifre simili. Inoltre Grace era già abbastanza sorpresa di essere stata invitata alle nozze, figuriamoci come damigella! La donna non ha potuto far altro che 'rifiutare l'offerta e andare avanti'. "Mi spiace dirlo, ma credo di non essere abbastanza ricca per potermi definire amica di questa persona", ha raccontato alla radio per poi continuare: "Il problema è che la sposa aveva fatto i calcoli come se anche io dessi la mia parte da 10.000 dollari". Ma com'è finita?

Australia, chiede alla sua damigella 10.000 dollari per il matrimonio: ecco come continua la storia

La storia raccontata alla radio in Australia ha scioccato lo speaker Smallzy che si è domandato se potesse mai fare qualcosa del genere per i propri amici, anche quelli più stretti, dandosi un ovvio 'no' come risposta. Grace ha specificato poi: "Erano tutti gli eventi preparatori al matrimonio ad essere molto costosi. 250 dollari l'addio al nubilato con la madre e le zie, 500 per quella con le amiche, e poi la vacanza pre-matrimoniale e infine una settimana alle terme. Per non parlare del matrimonio stesso da celebrare a Bali".

Ovviamente, non essendo riuscita a regalare alla sposa il salasso richiesto, Grace ha declinato l'invito allontanandosi dall'altra. Dopodiché, ai microfoni della radio in Australia ha svelato: "Alla mia amica ho detto che io pago le tasse e che non sono quel tipo di ragazza che ama sperperare. 'Mi dispiace tanto, amiche come prima, ti voglio bene, divertiti' le ho augurato". Una premessa, comunque, è doverosa: le due ragazze si erano conosciute in una scuola privata, ma mentre la futura sposa aveva potuto permettersela, quella che avrebbe dovuto farle da damigella era riuscita a frequentare il posto solo grazie a una borsa di studio.

Grace ha rivelato: "All'epoca ero riuscita a coprire i costi della scuola con una borsa di studio, ma ero quel tipo di ragazza che indossa abiti di seconda mano. Non credevo neanche che mi invitasse, figurarsi pensare che lo facesse da damigella. Già quando ho avuto la partecipazione ho pensato che non avesse tanti amici per aver pensato a me. Comunque, per fortuna, non credo ci sia rimasta troppo male della mia assenza".

