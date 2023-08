"Ho pulito una casa infestata dai ratti e abbandonata da tre anni", l'impresa della tiktoker è virale

Una tiktoker è diventata famosa per le sue 'sfide' estreme: pulire case abbandonate da anni interi. Nell'ultimo video, ha mostrato una dimora abitata da una coppia di donne che "non entrava in cucina" ed è facile capire il perché.

A molti di noi sarà capitato di non pulire casa per qualche giorno. Gli impegni della vita adulta, la fretta e spesso la poca voglia ci hanno portato a rimandare il più possibile. Tuttavia, per ognuno prima o poi è arrivato il momento di porre rimedio: con olio di gomito abbiamo rimosso l'immondizia e lavato le superfici sporche o impolverate. Esiste una piccolissima percentuale di persone che si abbandona - letteralmente - alla sporcizia e semplicemente smette di pulire.

Una donna su TikTok posta video mentre è intenta a pulire case lasciare a marcire - nel vero senso della parola - dai proprietari o dagli affittuari. La tiktoker in questione, poche ore fa, ha condiviso la sua ultima impresa: pulire una casa abitata da una coppia di donne che, come specifica lei stessa, "non entravano in cucina da tre anni". Il motivo è presto spiegato: l'immondizia era talmente tanta che era diventato quasi impossibile camminarvi. Se ciò non bastasse, la tiktoker ha condiviso un'altra informazione fondamentale: i ratti hanno rosicchiato la copertura del soffitto e fatto cadere pezzi interi di segatura per terra, sugli scaffali e perfino sul piano cottura.

La tiktoker che pulisce la casa infestata dai ratti

Il nome della tiktoker è Auri Katarina e sotto ogni suo video ci sono quasi esclusivamente commenti di approvazione. Una delle annotazioni che viene fatta più spesso riguarda il suo abbigliamento: la donna indossa solo guanti e un paio di scarpe molto doppie, ma non sempre copre il naso (possiamo solo immaginare gli odori nauseabondi in una cucina abbandonata da tre anni). Oltre alla tanta immondizia per terra, la tiktoker svuota anche i frigoriferi e lava i piatti. Un coraggio che pochissime persone hanno. Nell'ultimo video, mostra come ha tirato a lucido una casa "infestata dai ratti".

Non è chiaro se la tiktoker riceva un compenso dai proprietari delle case (e comunque grazie alla views su TikTok guadagna piuttosto bene). In questo caso specifico, possiamo notare come nello svuotare il frigorifero, indossi effettivamente una mascherina FFFP2, di quelle che abbiamo usato fino a pochi mesi fa negli ambienti chiusi per proteggerci dal Covid. La casa, dopo l'intensa pulizia di Katarina, sembra come nuova. Il pessimista di turno, tuttavia, non può mancare. "Bellissimo, ma secondo me ci sono livelli di contaminazione che non andranno via solo con una pulizia normale". Sarà, ma intanto la casa è più che decente, rispetto a poche ore prima. Non è chiaro se la coppia che ci viveva prima tornerà ad abitarla o se il proprietario cercherà nuovi inquilini.

