Toscana, la scritta sul furgoncino al mercato di Empoli è strana (ma divertente): "Il banco delle..."

Toscana, a Empoli spunta un furgoncino che presenta una scritta laterale comica e bizzarra al tempo stesso: ecco cosa vende (in base a quel che si legge!)

Empoli è una graziosa città situata nella regione della Toscana, in Italia. Pur non essendo tra le destinazioni turistiche più famose della regione, offre una serie di attrazioni e caratteristiche che possono affascinare i visitatori. Ad esempio, c'è Piazza Farinata degli Uberti, circondata da edifici storici e animata da caffè e negozi. Al centro della piazza si trova una statua dedicata a Farinata degli Uberti, un personaggio storico legato alla località. All'interno della Collegiata di Sant'Andrea, si trova poi un museo che ospita una collezione di opere d'arte sacra, tra cui dipinti, sculture e manufatti religiosi. Questo posto offre uno sguardo alla storia religiosa e artistica.

Pieve di San Giovanni Battista è una chiesa medievale e uno dei luoghi di culto più antichi di Empoli. Presenta un'architettura affascinante e un'atmosfera serena, ideale per chi cerca un momento di riflessione. La città, forse a qualcuno sfugge, è anche nota per i suoi ritrovamenti fossili e il Museo Paleontologico ospita una collezione di reperti locali. Visitarlo è un'opportunità per esplorare la geologia e la storia naturale dell'area. Parco di Villa Fabbricotti invece è un'oasi verde nel cuore della città con spazi aperti, sentieri per passeggiate e un'area dove rilassarsi all'ombra degli alberi: è il luogo ideale per una pausa tranquilla.

Il Cinema Teatro Excelsior con i suoi spettacoli teatrali, le sue proiezioni cinematografiche e altri eventi artistici, ma anche eventi come sagre, fiere e manifestazioni concludono le attrazioni della città. E poi c'è il mercato... Proprio qui possono saltare fuori strani ed esilaranti cartelli...

Toscana, al mercato di Empoli spunta un furgoncino con una strana scritta: ecco cosa recita

Empoli potrebbe essere considerata una destinazione fuori dai sentieri battuti, ma offre un'autentica esperienza toscana, lontana dalla folla turistica. È una città che conserva il suo carattere storico e la sua atmosfera accogliente, invitando i visitatori a scoprire le sue attrazioni uniche e a immergersi nella vita quotidiana della Toscana. Proprio questa atmosfera più genuina la si può ritrovare al mercato dove, di recente, è spuntato un cartello esilarante.

La segnalazione viene dalla pagina Instagram del comico Cristiano Militello (@cristiano.militello) da sempre molto attento a scovare quanto di divertente ed esilarante c'è in Italia e nel mondo a livello di situazioni bizzarre e cartelli stravaganti. In effetti, quello di oggi sembrerebbe un cartello piuttosto strano e divertente a giudicare dalla scritta che riporta sopra. Premettendo che è affisso sulla portiera di un furgoncino la dicitura che si legge è: "Il banco delle minchi**e". Non si capisce dallo scatto cosa venda, ma sembrerebbe semplicemente fiori. Da dove deriva allora questo nome? Impossibile comprenderlo!

LEGGI ANCHE: Australia, si rifiuta di andare al matrimonio dell'amica: "Mi ha chiesto un salasso per farle da damigella!"