Camion, sul retro del mezzo spunta una scritta perfetta contro gli automobilisti incivili: un dettaglio la rende infame

Camion, il retro del mezzo ricorda una regola importantissima agli automobilisti che la dimenticano: un dettaglio però stona con la buona volontà di chi ha scritto il tutto

Le scritte sul retro di un camion possono assumere diverse forme e scopi, spesso riflettendo la natura del veicolo, la compagnia di trasporto o addirittura messaggi pubblicitari. Esse sono una parte integrante del design del camion e possono comunicare informazioni importanti o catturare l'attenzione delle persone che incontrano la strada. In molti casi, questi abbellimenti sul furgoncino includono il nome o il logo della compagnia di trasporto. Questo aiuta a identificare la società responsabile del veicolo e può essere utile per il branding e la pubblicità.

Spesso, le scritte includono anche il numero di telefono o il sito web della compagnia, offrendo ai potenziali clienti un modo per ottenere ulteriori informazioni o richiedere servizi. Oltre ai contatti, le stampe sul veicolo possono includere numeri di identificazione, come il numero di registrazione o il numero di licenza del conducente. Questi dettagli sono importanti per fini legali e logistici. Alcuni camion possono anche avere scritte decorative o artistiche, disegni, murales o immagini che riflettono l'interesse del trasportatore o della compagnia per l'arte e l'espressione creativa.

Alcuni mezzi possono ospitare pubblicità o messaggi promozionali. Questo può essere un modo per le aziende di generare entrate extra o per promuovere prodotti, servizi o eventi. Infine, le scritte sul retro di un camion possono anche avere uno scopo pratico. Ad esempio, potrebbero includere avvisi di sicurezza, come "Mantieni la distanza" o "Veicolo lungo, manovre lunghe". Questi messaggi sono progettati per migliorare la sicurezza stradale e informare gli altri conducenti delle caratteristiche del furgone. Proprio uno di questi messaggi è apparso dietro un veicolo in strada... Peccato però per i toni utilizzati.

Camion, spunta una scritta sul retro che è giusta (ma con modi sbagliati): ecco cosa recita

In definitiva, le scritte sul retro di un camion possono svolgere diverse funzioni, dalla comunicazione delle informazioni di contatto e identificazione alla promozione del marchio o della pubblicità. Sia che siano informative, decorative o promozionali, queste scritte contribuiscono al carattere e all'identità del veicolo, nonché alla comunicazione visiva sulla strada.

Ebbene, la pagina @retromezzi si occupa proprio di paparazzare furgoncini, auto, ape car e chi più ne ha, più ne metta con le loro scritte bizzarre. Una di queste su un camion blu recita una regola giusta che andrebbe sempre ricordata: "Mantieni la distanza". Il problema è l'aggiunta a queste tre parole che consiste in un insulto 'mascherato' da diversi 'zeri' messi al centro dell'offesa. Ma di che offesa si parla? Semplice: "Cogl***ne". Il messaggio, pertanto, per quanto sia giusto è stato divulgato con modi sbagliati, non credete?

