Inghilterra, donna parcheggia male e qualcuno le lascia un bigliettino da visita "passivo aggressivo" sul parabrezza

Pensavate che i bigliettini con insulti per chi parcheggia male fossero un'esclusiva italiana? Tutt'altro. Anche nella civilissima Inghilterra succede lo stesso. Una donna ha definito "passivo aggressivo" il biglietto da visita che un suo concittadino le ha lasciato sul parabrezza.

L'estate 2023 è nel suo pieno e sui social, come da tradizione, ogni settimana nascono (e muoiono) nuove polemiche. Tra giugno e luglio, il protagonista di un acceso dibattito era stato 'Free park'. Chi è? Qualcuno (potrebbe tranquillamente trattarsi di più di una persona) che scriveva con la bomboletta spray le parole 'Free park' sulle auto parcheggiate sui posti dei disabili senza autorizzazione oppure che creavano intralcio alla circolazione. Almeno cinque macchine sono state 'marchiate' dalla bomboletta spray, ma da diverse settimane non si hanno notizie di nuovi 'colpi'.

Su Eccellenze Meridionali abbiamo spesso riportato 'vendette' su macchine parcheggiate male, come il 'ricordino' lasciato in Viale delle Terme di Traiano a Roma. Qualcuno potrebbe pensare che sia un'usanza tutta italiana, ma chiaramente non è così. Dall'Inghilterra, infatti, arriva la testimonianza di una donna di Long Eaton, città di 45.000 abitanti nella contea del Derbyshire. La destinataria ha voluto rimanere anonima ed ha inviato una segnalazione al Nottinghamshire Live. La donna si è detta "arrabbiata" perché il tono del bigliettino da visita comparso sul suo parabrezza a suo avviso era troppo "passivo aggressivo". Ma cosa c'era scritto sul bigliettino? La foto è diventata virale sui social.

Inghilterra, il bigliettino "passivo aggressivo" per il parcheggio sbagliato

Per sua stessa ammissione: "Ho parcheggiato all'esterno della casa di una persona. Alcune persone che non hanno un posto privato pensano di avere il diritto sacrosanto di parcheggiare sotto casa propria. Siamo su una strada pubblica, quindi chi arriva prima, meglio alloggia. Ovviamente se fosse stato un posto auto privato, non mi sarei mai permessa di farlo, non sono un'idiota". Ma cosa c'era scritto sul bigliettino da visita "passivo aggressivo", come l'ha definito lei? Ecco la foto inviata a Nottinghamshire Live:

Nella parte superiore: "Fai schi*o a parcheggiare. Sul serio. Se gli alieni in cerca di forme di vita intelligenti vedessero il tuo parcheggio, riderebbero e fuggirebbero. Impara a parcheggiare, per favore prendi qualche lezione". A rendere comico il tutto, il fatto che assomigli al bigliettino da visita di un professionista, ma in realtà sia un insieme di insulti e critiche. In Italia spesso e volentieri in situazioni del genere ci si limita a scrivere parolacce a penna, mentre i più sofisticati inglesi li creano appositamente con il loro computer. Questioni culturali, ma il senso è lo stesso: le auto causano litigi in Italia, in Inghilterra e nell'intero globo terracqueo (cit.).

