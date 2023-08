Norvegia, in un ristorante spunta il bagno più bello del mondo: c'è perfino un acquario (e non solo)

Esistono tanti bagni belli nelle case delle persone, mentre da quelli dei ristoranti non ci si aspetta granché. Eppure in Norvegia c'è quella che probabilmente è la toilette più bella del mondo appartenente a un ristorante. Il tocco di classe? L'acquario con i pesci, ma c'è tanto altro.

Ci sono alcune scene di film che con il passare degli anni sono diventate iconiche. Una di queste è quella di Mark Renton, protagonista di Trainspotting, che visita la peggior toilette della Scozia, colpito da un attacco di dissenteria. Mentre è seduto sulla tazza, gli cade una supposta di morfina e 'rovista' nell'acqua pur di recuperarla. Non a caso, quando dei sanitari sono particolarmente sporchi, molti cultori del cinema usano l'espressione "il bagno di Trainspotting".

Dai bagni dei locali aperti al pubblico, soprattutto se non sono di alta fascia, non ci si aspetta nulla di che. Spesso sono bagni costruiti decine di anni prima, che si limitano a fornire un servizio essenziale. Altre volte, però, si trovano delle sorprese. Profumatori, saponi liquidi non industriali, carta in abbondanza, tanta luce. Le donne apprezzano particolarmente quelli che forniscono assorbenti gratis. A tutti piace quando un bagno è pulito; se poi ci sono altri 'extra', sono tutti i benvenuti. Ma in poche toilette si trovano candele, acquari e vignette divertenti. Uno di questi si trova a Norvegia.

In Norvegia c'è il bagno pubblico più bello del mondo?

Una pagina italiana, Restaurant Toilets, raccoglie foto dei bagni di tutto il mondo appartenenti a bar o ristoranti. La pagina non mostra toilette come quella di Trainspotting, ma solo esempi di design sui generis. All'estero, si sa, molti prendono ispirazione dagli arredamenti italiani, ma c'è anche chi pensa fuori dagli schemi. Nella toilette di un ristorante in Norvegia, Bacchus vinus, si vedono cose che altrove sono un'assoluta rarità. Il bagno vanta un piccolo acquario, candele inserite in bottiglie di champagne e un cestino con degli assorbenti in omaggio.

Ecco il WC vero e proprio, che merita un'inquadratura tutta sua:

Anche l'alto numero di rotoli di carta igienica conferisce quel necessario senso di sicurezza agli utenti. Insomma, se mai doveste trovarvi in Norvegia e voleste visitare un ristorante con un bagno più unico che raro, Bacchus Vinhus è la scelta perfetta. Il bagno è il luogo della casa preferito dagli esseri umani, perché a differenza di altri ambienti, raramente si ricevono visite a sorpresa e si ha il tempo per dedicarsi a sé stessi. Anche se per pochi minuti, si prova un forte senso di relax tra candele, pesci rossi e arredamento dai colori freddi.

LEGGI ANCHE: Andalusia, nel bagno pubblico compare un cartello bizzarro (ma romantico): "Non buttate nel gabinetto..."