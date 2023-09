Volo dirottato per attacco di diarrea, parlano i passeggeri che erano a bordo: "Cos'è successo davvero"

Una delle notizie più discusse di questo inizio settembre è quella del volo diretto a Barcellona, costretto a tornare indietro per via di un attacco di diarrea capitato a una passeggera. Alcune persone che a era a bordo ha raccontato l'accaduto, spiegando alcuni dettagli inediti.

Quando ci imbarchiamo su qualsiasi volo, speriamo con tutto il cuore che non capitino imprevisti. In particolare quando si tratta di un viaggio della durata di almeno cinque ore. Eppure la sfortuna è sempre in agguato e ci sono alcuni aspetti della vita che nessun essere umano può controllare. Una delle notizie più clamorose di fine estate, che si candida a essere nella top 10 del 2023, è quella del volo Delta partito da Atlanta e diretto a Barcellona costretto a tornare indietro... per un attacco di diarrea.

La notizia di quanto accaduto venerdì 1° settembre 2023 è stata riportata dai media di tutto il mondo per la sua assurdità. Sono stati perfino resi pubblici gli audio delle conversazioni tra il capitano dell'aereo e lo staff dell'aeroporto di Atlanta. Chi guidava il velivolo, infatti, ha giustificato la decisione di tornare indietro per il "rischio di contaminazione". Già, perché la sfortunata passeggera che ha subito l'attacco di diarrea, ha sporcato anche la cabina. Se si fosse limitata al bagno, il problema non si sarebbe mai posto. Marie Beals-Basinger, donna americana, ha raccontato al Daily Mail della clamorosa esperienza di venerdì 1° settembre, dal punto di vista di chi era a bordo ed ha assistito a quei minuti folli in prima persona.

Il volo della diarrea raccontato

"È un'esperienza che non auguro a nessuno", si apre così la breve intervista alla passeggera. "Spero con tutto il cuore che la donna si riprenda da quell'esperienza terribile". La donna in questione era in prima classe, quindi lontana dalla cabina letteralmente contaminata dalle feci dell'altra passeggera. "Abbiamo visto gli assistenti di volo che andavano avanti e dietro con mascherine e guanti. Ci hanno detto che saremmo dovuti tornare indietro, perché avrebbero dovuto pulire tutto l'aereo e buttare i tappeti". La donna e suo marito erano diretti a Barcellona per salire sulla nave da crociera 'Celebrity Reflection'. Nonostante siano arrivati con tre ore di ritardo, lo staff della nave li ha aspettati.

A flight from Atlanta to Barcelona was FORCED to land after a passenger DIARRHEA'D all the way through the plane. 💩🤮 pic.twitter.com/J6lZoLmWfZ — DramaAlert (@DramaAlert) September 6, 2023

Sul web, sono comparse numerose testimonianze di persone che erano a bordo o di loro familiari. "La diarrea era ovunque nel corridoio della cabina, l'odore era orribile", ha scritto una persona su X (ex Twitter). L'utente Dee W. ha aggiunto: "È stato veramente orrendo. Usavano un disinfettante all'odore di vaniglia... ma ne è risultato che la vaniglia puzzasse di diarrea". Non solo: "All'atterraggio, un'ambulanza ha portato via la passeggera. Dopo, lo staff ci ha fatti scendere e poi ha pulito l'aereo da cima a fondo. Siamo ripartiti alle 2:30 di notte". Infine la testimonianza di John Hudt, sempre da X: "Un disastro, non ho altre parole per descriverlo. I piloti hanno fatto bene a tornare indietro. Gli assistenti di volo hanno letteralmente strappato via i tappeti e li hanno sostituiti con alcuni nuovi". Il volo è ripartito ed è arrivato alle 17:10 a Barcellona, ora locale.

LEGGI ANCHE: Stati Uniti, studentessa va all'università per seguire i corsi con l'aereo: "Vi spiego perché"