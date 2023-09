Puglia, in un bagno pubblico in provincia di Bari compare un avviso surreale: "Non dico di fare centro, ma..."

Puglia, a Rovo di Puglia in provincia di Bari, spunta un cartello grottesco all'interno di un bagno pubblico: ecco cosa recita

Ruvo di Puglia è una splendida città situata nella provincia di Bari, in Puglia. Questo luogo affascinante è ricco di storia, cultura e bellezze architettoniche che attirano visitatori da tutto il mondo, in primis, la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Questa maestosa cattedrale risale al XIII secolo ed è uno dei principali siti religiosi della zona. La sua facciata gotica è impressionante, e all'interno si trovano pregevoli opere d'arte, tra cui il celebre "Cristo velato" di Rufino Tamayo. C'è anche il Museo Nazionale Jatta che ospita una straordinaria collezione di ceramiche antiche, tra cui vasi greci, etruschi e romani. La raccolta è stata donata dalla famiglia Jatta e offre una preziosa panoramica della storia della ceramica.

Altra attrazione è la Cripta di San Nicola Pellegrino risalente al IX secolo: essa presenta affreschi medievali e un'atmosfera unica che fa sentire come se si stesse facendo un viaggio nel tempo. Palazzo Caputi - del XVIII secolo - è invece noto per la sua elegante architettura barocca. Oggi ospita la Biblioteca Comunale e la Galleria d'Arte Moderna, dove si possono ammirare opere d'arte contemporanea di artisti locali. Anche solo passeggiare per le strade del centro storico di Ruvo di Puglia è un'esperienza affascinante. Si scoprono pittoreschi vicoli, piazze accoglienti e edifici storici ben conservati.

Il Museo del Grano (dedicato alla tradizione agricola della zona, con un'ampia collezione di attrezzi e macchine agricole tipiche) e il Parco Archeologico di San Magno (che ospita le rovine di un'antica città messapica e offre una visione unica della storia della regione) concludono le attrazioni di Ruvo di Puglia. Certo, a volte, qualcosa di 'attraente' (in quanto divertente) si può trovare anche in luoghi inaspettati di questa città...

Puglia, a Ruvo di Puglia c'è un cartello esilarante in un bagno pubblico: ecco cosa recita

Ruvo di Puglia è una destinazione affascinante per gli amanti della storia, dell'arte e della cultura. Le sue attrazioni offrono una finestra sulla ricca eredità della regione e invitano i visitatori a immergersi in un affascinante passato. Se si sta pianificando una visita in Puglia, non si dovrebbe assolutamente perdere l'opportunità di esplorare questa incantevole città, anche solo per fotografare un particolare bagno pubblico (come ha fatto colui che ha segnalato la cosa alla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4).

Infatti, in una toilette è spuntato un avviso che potremmo definire surreale per lo spirito utilizzato da chi lo ha scritto. Esso recita: "Non dico di fare centro, ma almeno pisc*ateci dentro". Le parole, che a prima lettura possono scatenare una risata, in realtà lasciano comprendere un evidente disagio da parte di chi, quel bagno deve pulirlo. Purtroppo la maleducazione impera nei luoghi pubblici.

