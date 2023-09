Le cade il cellulare dal ponte di San Francisco e chiama un poliziotto per recuperarlo: ecco come va a finire

Una ragazza perde il telefono che le cade dal ponte di San Francisco, così chiama un poliziotto per recuperarlo: ecco come va a finire la storia

San Francisco, situata sulla costa occidentale degli Stati Uniti, è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Tra le molte attrazioni che questa città offre, il Golden Gate Bridge è sicuramente uno dei punti salienti. Altre bellezze imperdibili includono Alcatraz Island, l'ex prigione famosa per essere stata la casa di criminali come Al Capone. Oggi, il luogo è un sito storico e offre tour guidati che raccontano la sua affascinante storia. Anche Fisherman's Wharf è un posto molto popolare tra i turisti. Questo vivace quartiere sul lungomare offre una varietà di ristoranti di pesce, negozi di souvenir e divertimenti per tutta la famiglia. Non si può perdere qui, la vista dei leoni marini che riposano sui moli.

Un'altra zona da esplorare è Chinatown, uno dei quartieri cinesi più grandi del Nord America. Qui è possibile scoprire l'architettura tradizionale, ma anche fare acquisti in negozi di souvenir esotici e assaporare autentica cucina cinese. Se si è interessati all'arte, è quasi d'obbligo visitare il San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) che ospita una vasta collezione di opere contemporanee e moderne. Il Museo de Young è un altro luogo straordinario, con esposizioni che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla moda alla fotografia.

Il quartiere di Haight-Ashbury è famoso per essere stato il cuore della controcultura degli anni '60. Oggi conserva ancora uno spirito alternativo, con negozi vintage, caffè caratteristici e murales psichedelici. Per muoversi a San Francisco, invece, c'è la caratteristica Cable Car, il tram a cavalli che offre un'esperienza unica e un modo pittoresco per esplorare le colline della città. Eppure il posto più caratteristico della località è il Golden Gate Bridge.

San Francisco, alla turista cade il telefono dal ponte: ecco come fa il poliziotto a recuperarlo

Il Golden Gate Bridge è un'icona mondiale e uno dei ponti sospesi più famosi al mondo. Con la sua imponente struttura arancione e le spettacolari vedute sulla baia di San Francisco, è una tappa obbligata per qualsiasi visitatore. Si può passeggiare o noleggiare una bicicletta per attraversare il ponte e ammirare panorami mozzafiato sull'oceano. E può così venir voglia di scattare una foto ricordo. Evidentemente è questo ciò che stava facendo una turista quando ha fatto cadere il proprio cellulare al di là del ponte.

Nel video diventato inevitabilmente virale, tuttavia, un poliziotto prova a recuperare il telefono con uno strano arnese, una sorta di tenaglia. Tutto ciò è possibile alla luce del fatto che il cellulare non è caduto in acqua, ma sulla parte esterna del ponte. Con abili mosse, alla fine, il funzionario riesce a prelevare l'oggetto che si pensava perduto... Tutto bene quel che finisce bene!

