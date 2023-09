Stati Uniti, studentessa va all'università per seguire i corsi con l'aereo: "Vi spiego perché"

Una studentessa universitaria residente negli Stati Uniti ha ammesso di andare da New York a Chicago diverse volte al mese con l'aereo per seguire i corsi. Cosa c'è dietro questa decisione, che può sembrare tutt'altro che comoda?

I pendolari esistono in tutto il mondo. Alcune persone, in Italia, viaggiano anche per diverse ore al giorno per raggiungere il proprio luogo di lavoro. Qualcuno residente a Napoli potrebbe lavorare a Roma e raggiungerla ogni giorno con l'alta velocità, impiegando circa un'ora per ciascun viaggio. Stesso discorso per l'università: uno studente di Torino potrebbe andare alcune volte a settiimana a Milano per seguire i corsi. Se in Italia il mezzo di trasporto preferito dai pendolari è il treno (o l'autobus), negli Stati Uniti la situazione è diversa.

Pur essendo una nazione molto estesa, la rete ferroviaria non lo è altrettanto. Moltissimi americani, per spostarsi tra le maggiori città, usano l'aereo, viste le enormi distanze in chilometri. I voli giornalieri sui cieli americani sono numerosissimi. Anche negli Stati Uniti, studenti e studentesse prendono una stanza in affitto se si trasferiscono lontano da casa. Una ragazza residente a New York ha scelto di non trasferirsi a Chicago, città dov'è iscritta all'università. Per quanto non sia comodissimo, preferisce fare la pendolare... usando l'aereo. In media, un volo diretto tra le due città americana dura 2 ore e 30 minuti.

Stati Uniti, da New a Chicago in aereo solo per seguire i corsi

La tiktoker Loafs ha creato uno di quei video tutti uguali in cui all'inizio si mostra sorridente allo specchio, per poi aggiungere video e foto della sua giornata tipo e raccontare tutto con voce a cantilena. "Venite a lezione con me! Ogni settimana salgo su un aereo alle 6 e uso le due ore per studiare. Arrivata all'aeroporto, salgo su un taxi e ascolto il mio podcast preferito". Nei secondi successivi, mostra sé stessa mentre segue i corsi e poi ci tiene a far sapere che aveva "assolutamente bisogno" di fare la spesa, motivo per cui dall'aeroporto di New York ha fatto tappa al supermercato prima di andare a casa e... addormentarsi.

Anche un italiano sa che New York non ha nulla da invidiare a Chicago - anzi - e per questo molti hanno chiesto all'autrice del video cosa l'abbia spinta a fare questa vita oggettivamente stressante. "Lavoro a tempo pieno a New York e seguo altri corsi da remoto, ma ce ne sono alcuni in cui è obbligatoria la presenza", ha spiegato in un altro video per chiarire i dubbi dei follower. Inoltre l'università di Chicago che frequenta sarebbe una delle migliori degli Stati Uniti per il marketing e per il business. Dal momento che lavora, riesce a pagare i biglietti aerei per Chicago e i taxi da e per l'aeroporto. Insomma, come il 90% dei post sui social, quella che si vede nel video è pura autocelebrazione mista a ostentazione. La ragazza ci teneva a far sapere al mondo che è "determinata e ambiziosa" e che "i sacrifici presenti saranno la causa dei sorrisi futuri".

LEGGI ANCHE: "Lo strano rapporto tra il mio coinquilino francese e il bidet", il racconto di una studentessa italiana è esilarante