Gamberi, scienziato mostra le interiora al microscopio: "Ecco perché lo mangi senza!"

Molti impazziscono per i gamberi crudi. Tuttavia, prima di consumarli, è fondamentale che siano stati abbattuti e che siano state rimosse le interiora. Uno scienzato ha mostrato al microscopio il 'contenuto' dell'intestino e non è rassicurante.

Alcuni vengono abituati a mangiarli fin da bambini, mentre altri iniziano in età adulta. Il pesce e i frutti di mare, da crudi, hanno un sapore molto deciso e distinto, che fa impazzire milioni di persone nel mondo. Tuttavia, per quanto rari, ciclicamente si verificano casi di gravi intossicazioni batteriche che, in casi estremi, portano perfino al decesso. Molti, per estrema cautela, cuociono i gamberi, ma i veri intenditori li preferiscono crudi. Tuttavia la maggior parte delle perone consuma solo la carne di questo mollusco, evitando la coda, la testa e soprattutto l'intestino (la striscia nera).

Qualcuno 'succhia' il contenuto della testa, altri evitano, trovandolo un gesto troppo audace. Tutti, però, sono d'accordo nel rimuovere l'intestino prima di preparare una tartare di gamberi. Solitamente nei ristoranti ci pensa lo staff di cucina, ma un controllo extra non guasta mai. In molte culture si consumano da secoli le interiora di alcuni animali (mucche e maiali su tutti), mentre con i gamberi praticamente tutti i medici sconsigliano di farlo. Il motivo? Si tratta pur sempre dell'apparato digerente di un crostaceo che si ciba (anche) di insetti, carcasse di animali e detriti vegetali di vario genere.

Gamberi: rimuovere sempre l'intestino

Su TikTok, è in crescita il trend dei video che mostrano oggetti e liquidi analizzati microscopio. Spesso si fanno scoperte poco gradevoli. Oggi tocca all'intestino dei gamberi, da cui non ci si aspetta nulla di buono. Già, proprio quella parte del corpo che all'atto della pulizia rimuoviamo usando un dente della forchetta o uno stuzzicandenti. Oltre al colore marrone/nero poco invitante, ci sono altri motivi per cui è fondamentale che non rimanga traccia delle interiora nel momento in cui andiamo a ingerirle. Ce li illustra tutti uno scienziato che, su TikTok, ha pubblicato un video che mostra il 'contenuto' dell'intestino dei gamberi visto al microscopio:

Appare evidente che quelle interiora siano infestate dai batteri: preferibile non introdurli nel proprio corpo. Se per sbaglio si ingeriscono alcuni gamberi ancora con le interiora, non dovrebbe succedere nulla di grave: chi ha un sistema immunitario funzionante, dovrebbe digerirli senza problemi. Ad ogni modo, la striscia nera viene facilmente eliminata nel nel giro di pochi secondi ed è un'accortezza che tutti gli amanti di questo mollusco dovrebbero adottare. I mari e i fiumi del mondo, specialmente in alcune nazioni, sono più sporchi che mai e involontariamente ingeriamo già molta microplastica: meglio evitare di mangiare batteri contenuti nell'intestino di un gambero...

