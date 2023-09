Coyote 'sorride', fa le feste e gioca con questa famiglia: il motivo è commovente

I coyote non sono conosciuti per essere animali amichevoli. Un esemplare, tuttavia, ha un rapporto bellisimo con una famiglia di esseri umani. Questi gli danno da mangiare e lui risponde facendo le feste e giocando con loro. La storia di questo 'strano' rapporto è commovente.

Ognuno di noi conosce il coyote, pur non avendolo (probabilmente) mai visto da vicino. Non essendo un animale originario dell'Italia o dell'Europa e preferendo la vita selvaggia, è molto più comune 'accontentarsi' di foto e video trovati su Internet. Milioni di italiani da bambini hanno guardato in televisione i cartoni animati con protagonista Willy il Coyote ed hanno imparato il suo nome. Chiaramente, a differenza del personaggio di fantasia, questo animale cammina su quattro zampe e il suo aspetto è molto simile a quello di un lupo, sebbene le dimensioni siano nettamente minori.

Per quanto i coyote vengano associati al 'selvaggio West' (dunque la costa ovest degli Stati Uniti), in realtà sono animali versatili che vivono anche in ambienti diversi. In alcuni stati dell'America, infatti, è piuttosto comune trovarli anche nelle zone urbane, dove si avventurano in cerca di cibo. Questi animali sono definiti 'opportunisti' dagli studiosi, perché hanno una dieta molto variegata. I loro cibi preferiti sono sicuramente piccoli mammiferi e roditori, ma a differenza di specie a loro simili, non disdegnano frutta e piante e talvolta cacciano persino animali più grandi di loro.

Il coyote e la sua famiglia umana

I coyote sono di dimensioni minori rispetto ai lupi, per cui incutono meno timore agli esseri umani. Non a caso, i nativi americani provavano per loro un profondo rispetto, per via della loro intelligenza e adattabilità. Al contempo, nei tempi moderni, alcuni coyote sono entrati in conflitto con gli esseri umani: è capitato spesso che andassero ad attaccare fattorie e allevamenti, divorandone gli abitanti e creando un danno economico che, purtroppo, costringeva gli esseri umani a neutralizzarli. Una famiglia americana, però, ha praticamente adottato un coyote, che ogni sera gli fa visita per ottenere un po' di cibo facile.

Come avrà intuito chi capisce l'inglese, il motivo di tanta generosità è commovente: il coyote in passato è stato investito da un'auto e, pur essendo sopravvissuto, ha riportato danni al cervello. Come si può vedere dal filmato, l'animale sembra sorridere alla vista della sua 'famiglia' e si prodiga perfino in piroette, oltre a scodinzolare con tutta la forza che ha in corpo. A un certo punto del video, si nota come sia cresciuto in un ambiente ostile: appena l'umano gli allunga del cibo, lo addenta nel giro di pochi istanti, pur non avendo 'rivali' nei paraggi. Si intravede un cane, che tuttavia non sembra affamato e, soprattutto, non è infastidito o spaventat dalla sua presenza. Sono circostanze rare, ma talvolta anche un coyote può diventare amico di un essere umano.

